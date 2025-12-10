No 2026. gada 1. janvāra Latvijas komercbankām jāsniedz pastāvīgi pakalpojumi pilsētu un novadu iedzīvotājiem klātienē, kā arī jāatvieglo iedzīvotājiem piekļuve bankomātiem skaidras naudas izņemšanai.

Tā noteikts 2024. gada septembrī Saeimā pieņemtajos Kredītiestāžu likuma grozījumos un pērn novembrī Latvijas Bankas izdotajos noteikumos. Jaunās prasības visvairāk skar "Swedbank", SEB, "Citadele" un "Luminor"– četras lielākās bankas, kuru pakalpojumus iedzīvotāji ikdienā izmanto visbiežāk. Bankām bija dots gads, lai, apspriežoties ar vietējām pašvaldībām, sagatavotos prasību izpildei.

Atgriešanās vismaz 10 pilsētās

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile atklāj, ka līdz šim nevienai no Latvijas lielākajām bankām nebija klientu apkalpošanas vietu aptuveni pusē no 42 pašvaldībām. Bet no 1. janvāra bankām būtu jāatgriežas vismaz 10 pilsētās. Tomēr atgriešanās nenozīmē, ka katrā pilsētā piecas dienas nedēļā un astoņas stundas dienā būs atvērtas banku filiāles.

Kuldīga, Bauska, Madona, Balvi ir tikai dažas lielākās pilsētas, kurās pašlaik to iedzīvotājiem klātienē nav pieejama neviena no četrām pieminētajām bankām. Pēc Latvijas Bankas datiem, 2013. gada beigās Latvijā bija 319 komercbanku klientu apkalpošanas vietu, savukārt 2024. gada nogalē vien 69, tāpēc iedzīvotājos rūga neapmierinātība ar banku pakalpojumu pieejamību.

Pastāvīgu klātbūtni neplāno

