Enerģiskā mūzikas apvienība “Rahu" februārī dosies jaunā koncertturnejā uz Liepāju, Valmieru un Rīgu, lai svinētu 10 gadu jubileju un klausītājiem atrādītu savu jauno albumu "Uz deju grīdas". Turneja sola neatvairāmu deju enerģiju, mūziku no dažādām deju tradīcijām, kā arī "Rahu" raksturīgo ritmisko, akustisko skanējumu.
Albumā iekļauti 13 skaņdarbi, kas tapuši iedvesmojoties no dažādu tautu deju tradīcijām — latviešu polkām un reilenderiem, franču burē un angļu divsoļa: “There is a Time”, “Polka 4ever”, “Down by the riverside”, “Kapusvētku polka” un mūsdienīgi aranžētas latviešu tautasdziesmas — “Zīle” un “Nāve”, kā arī austrāliešu aitu cirpēju dziesma “Lachlan Tigers”. Koncertu papildinās arī citas dziesmas no “Rahu” repertuāra, piemēram, “Stay All Night”, “Saimniekdēli”, “Švilpastīte” un “Raha polska”.
Koncertturnejas programmas pamatā ir jaunā koncertprogramma “Uz deju grīdas” — “Rahu” muzikāls sveiciens deju mīlošai publikai. Klausītājiem ļaus gan klausīties sēdvietās, gan dejot. Grupa sola pieredzi, kurā skatuves un deju grīdas enerģija saplūst vienā pulsējošā straumē.
“Rahu vienmēr ir bijusi grupa, kas liek publikai kustēties. Enerģijas plūsma no skatuves uz deju grīdu un atpakaļ mums dod vislielāko muzikālo kaifu un motivāciju.
Šis albums un turneja ir senākas ieceres piepildījums. Ja arī mēs esam uz skatuves, tad mūsu sirdis noteikti ir uz deju grīdas,”
stāsta grupas dalībnieks Benijs Zeltkalis.
“Rahu” muzicē kopš 2016. gada, apvienojot akustisko instrumentu jugban/pāķu džeza, blues-folk-grass un pasaules deju tradīciju mūzikas elementus.
Pirmais dubultalbums “Rahu” un “The Fool” nominēts “Zelta mikrofonam 2019” kategorijā “Tautas un pasaules mūzika”, iegūstot balvu par labāko dizainu. Grupas otrais albums “Uz deju grīdas” tapis kā dzīvais koncertieraksts Stricka villā 2025. gada 5. janvārī un tiks laists klajā 2026. gada februārī Vācijas izdevniecībā “CPL”.
Koncerti:
19. februārī – Liepāja, Kultūras nams Wiktorija,
20. februārī – Valmiera, koncertzālē “Valmiera”,
21. februārī – Rīga, “SunsStudio”.
