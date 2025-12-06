Zaļo un zemnieku savienībai varētu pievienoties ārpusfrakciju deputāts Andrejs Ceļapīters, kurš uzrakstījis iesniegumu par iestāšanos ZZS veidojošajā Latvijas Zemnieku savienībā, vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis norādīja, ka par Ceļapītera uzņemšanu partijā lems pirmdien, 8. decembrī, valdes sēdē.
2022. gada Saeimas vēlēšanās Ceļapīteru ievēlēja no "Jaunās vienotības" (JV) saraksta, bet gadu vēlāk viņš no JV frakcijas izstājās un turpināja strādāt parlamentā kā pie frakcijām nepiederošs deputāts.
Kā ziņots, nākamā gada valsts budžetu Saeima ceturtdien atbalstīja ar 52 balsīm. Lai gan šis pārsvars ir neliels, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) norādījusi, ka tas ir pietiekams. Viņasprāt, jautājums par valdības krišanu esot opozīcijas izdomāts.
Koalīcijai jau ilgstoši tiek vaicāts par tās spēju turpināt darbu, ņemot vērā iekšējās starppartiju ķildas un atšķirīgus viedokļus būtiskos jautājumos.
