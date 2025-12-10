Pēdējā pusotra gada laikā, kopš pensiju 2. līmeņa pārvaldītāji var informēt iedzīvotājus par piemērotāko plānu, arvien vairāk cilvēku izvēlas savam vecumam un dzīvesciklam atbilstošu ieguldījumu stratēģiju. Swedbank dati liecina, ka par gandrīz 10% pieaudzis to pensiju 2. līmeņa dalībnieku skaits, kuri izvēlējušies plānu atbilstoši savam vecumam. Lai gan 55% dalībnieku atrodas vecumam piemērotā pensiju plānā, gandrīz puse jeb 45% joprojām veido uzkrājumu sev nepiemērotā ieguldījumu stratēģijā.
Swedbank pārvaldītajos pensiju plānos fiksēts straujākais absolūtais atbilstības pieaugums tirgū — vairāk nekā 41 tūkstotis iedzīvotāju savus pensiju 2. līmeņa plānus nomainījuši uz savam vecumam atbilstošiem. To sekmējusi aktīva klientu pāreja uz dzīvescikla plāniem (1990+, 1980+, 1970+). Rezultātā Swedbank pensiju 2. līmeņa plānu atbilstība līdz 2025. gada 3. ceturkšņa beigām sasniegusi 63%, kas ir ievērojami virs vidējā tirgus līmeņa.
Kopumā kopš 2024. gada 1. jūlija tirgū vērojama stabila tendence — iedzīvotāji, sevišķi vecuma grupās līdz 54 gadiem, arvien retāk izvēlas konservatīvos pensiju plānus un aktīvi migrē uz dzīvescikla stratēģijām. Savukārt jaunie pensiju 2. līmeņa dalībnieki
bieži izvēlas gan dzīvescikla plānus ar augstu akciju proporciju, gan indeksa plānus, kas ilgtermiņā nodrošina lielāku ienesīgumu.
Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja Anželika Dobrovoļska norāda: "Latvijas pensiju tirgus šobrīd piedzīvo ļoti veselīgas pārmaiņas – dalībnieki arvien aktīvāk izvēlas plānus, kas ilgtermiņā sniedz lielāku potenciālo ienesīgumu un labāk atbilst viņu vecumam un dzīves ciklam. Mēs redzam, ka klienti kļūst informētāki, viņi interesējas par piemērotību, riskiem un rezultātiem, un tas atspoguļojas arī plānu izvēlē. Fakts, ka Swedbank ir sasniedzis lielāko absolūto dalībnieku pieaugumu ar vecumam piemērota plāna izvēli, apliecina mūsu konsekvento darbu ar konsultēšanu un atbildīgu ieguldīšanas pieeju.
Tomēr joprojām visā valstī tuvu puse pensiju dalībnieku ir vecumam nepiemērotajos plānos.
Tāpēc ir svarīgi turpināt sabiedrības informēšanu un uzlabot finanšu pratību, lai ikviens varētu izmantot savu pensiju kapitāla potenciālu pilnā apmērā.”
Daudzi iedzīvotāji nav izvērtējuši savu pensiju 2. līmeņa plānu
Kā rāda Swedbank veiktā aptauja,
daudzi joprojām nav izvērtējuši savu pensiju plānu piemērotību.
Lai gan 84% aptaujāto zina, kas ir viņu pensiju pārvaldītājs, tikai 26% šo informāciju ir pārbaudījuši nesen. Turklāt vien ceturtā daļa iedzīvotāju (25%) pēdējā laikā ir mainījuši pensiju 2. līmeņa plānu, kamēr 40% to darījuši pirms ilgāka laika.
Galvenie iemesli pensiju plāna maiņai — vēlme pielāgot ieguldījumu stratēģiju vecumam vai dzīves posmam (34%), saņemts piedāvājums no bankas vai pārvaldītāja (33%) vai pašiniciatīva atrast izdevīgāko ieguldījumu stratēģiju savam vecumam vai dzīves posmam (30%).
Vaicāti, vai zina, kā mainīt pensiju 2. līmeņa plānu vai pārvaldītāju, 55% uzskata, ka zina, kā to izdarīt un spētu veikt izmaiņas patstāvīgi, 28% būtu nepieciešama palīdzība, bet 17% atzīst, ka nezina, kur un kā šo soli spert.
Aptauja
Pensijas vecums pieaug un augs vēl. Kā par Eiropas naudu vislabāk palīdzēt pirmspensijas vecuma strādājošajiem?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu