Kā izvērtēt telpas platību, gaisa plūsmas vajadzības, trokšņa līmeni un drošu izvietojumu, nomājot ventilatoru būvdarbiem iekštelpās.
Kas jāzina, nomājot ventilatoru būvdarbiem iekštelpās?
Veicot būvdarbus iekštelpās bieži paaugstinās putekļu daudzums, mitruma līmenis un ir nepietiekama gaisa cirkulācija. Tas var ietekmēt gan materiālu žūšanas ātrumu, gan darbinieku komfortu un drošību. Lai nodrošinātu labu darba vidi, tiek izmantoti industriālie ventilatori lielām telpām, kas nodrošina intensīvu gaisa kustību un palīdz uzturēt vienmērīgu klimatu būvlaukumā. Tomēr pirms ventilatora iegādes vai nomas ir svarīgi saprast, kā izvērtēt tā jaudu, gaisa plūsmas virzienu un izvietošanas iespējas, jo nepareizs modelis var darboties neefektīvi vai radīt liekas izmaksas.
Strādājot slēgtās vai daļēji slēgtās telpās, īpaši apdares posmā, mitrums un putekļi uzkrājas ātri. Mitrs gaiss aizkavē materiālu sacietēšanu un žūšanu, bet gaisā esošās putekļu daļiņas var radīt riskus veselībai. Ventilators palīdz uzturēt gaisa cirkulāciju, novērst kondensāta veidošanos un nodrošināt efektīvāku darba vidi. Tāpēc ventilācijas risinājums jāizvēlas atbilstoši telpas izmēram un darba specifikai.
Kā novērtēt platību un ventilatoram nepieciešamo jaudu?
Vispirms jānovērtē telpas izmērs un tajā veicamie darbi. Ventilatora efektivitāti nosaka gaisa plūsmas apjoms, ko parasti mēra kubikmetros stundā (m³/h). Jo lielāka telpa un intensīvāks putekļu vai mitruma daudzums, jo lielāks gaisa apmaiņas ātrums būs nepieciešams.
Praktisks pieejas veids ir aprēķināt telpas kubatūru (garums × platums × augstums) un noteikt, cik reizes stundā jāmaina gaiss. Piemēram, nelielai darbnīcai pietiek ar 5-10 gaisa apmaiņām stundā, savukārt lielākām būvniecības zonām vai telpām ar mitru apmetumu nepieciešamas 15-20 apmaiņas. Ja telpā tiek strādāts ar ķīmiskiem materiāliem, piemēram, hermētiķiem vai krāsām, ventilācijas intensitāte jāpalielina vēl vairāk.
Gaisa plūsmas virziens un ventilatora izvietojums telpā
Ventilatora efektivitāti nosaka ne tikai tā jauda, bet arī tas, kā tas tiek novietots. Gaisa plūsmai jāvirzās tā, lai tā efektīvi pārvietotu mitrumu un putekļus prom no darba zonas, nevis virzītu tos atpakaļ telpā. Parasti ventilatoru novieto pie logiem, durvīm vai citiem atvērumiem, lai radītu dabisku gaisa plūsmas virzienu no “tīrākās” zonas uz to, kur uzkrājas putekļi vai mitrums.
Ja telpai ir vairāki līmeņi vai augsti griesti, noderēs ventilatori, kurus var pielāgot leņķī. Tas ļauj virzīt gaisu tur, kur tas visvairāk nepieciešams, piemēram, uz augšdaļas zonām, kur kondensāts mēdz uzkrāties visvairāk. Dažos gadījumos labākais risinājums ir izmantot vairākus vidējas jaudas ventilatorus tā vietā, lai paļautos uz vienu ļoti jaudīgu. Tas palīdz nodrošināt vienmērīgu cirkulāciju.
Troksnis, enerģijas patēriņš un komforts strādājot
Strādājot iekštelpās, īpaši ilgstoši, svarīgi pievērst uzmanību ventilatora trokšņa līmenim. Jo jaudīgāks ventilators, jo skaļāks tas parasti ir, taču atšķirības starp modeļiem var būt būtiskas. Ja telpā strādā vairākas brigādes vai tiek veikti precīzi apdares darbi, pārlieku liels troksnis var traucēt saziņu. Tāpēc ir vērts noskaidrot ventilatora skaņas līmeni decibelos un izvērtēt, vai tas ir piemērots konkrētajai darba videi.
Enerģijas patēriņš arī ir svarīgs faktors. Ventilatori, kas paredzēti ilgstošai lietošanai, var strādāt vairākas stundas dienā, un tas var ietekmēt izmaksas, īpaši, ja elektroapgāde tiek nodrošināta ar ģeneratoru. Ekonomiskāks modelis dažkārt var būt izdevīgāks nekā jaudīgākais pieejamais, ja gaisa cirkulācijas prasības nav ļoti lielas.
Komfortu ietekmē arī iespēja regulēt ventilatora ātrumu. Modeļi ar vairākiem ātruma līmeņiem ļauj pielāgot gaisa plūsmu situācijas vajadzībām, piemēram, sākumā darbinot intensīvāk, bet vēlāk uzturot mērenu cirkulāciju.
Mitruma kontrole un darbu kvalitāte
Ventilators nav tikai komfortam, tas var tieši ietekmēt materiālu žūšanas kvalitāti. Apmetuma, špakteles un līmju žūšanas laikā vienmērīga gaisa kustība palīdz izvairīties no virskārtas plaisāšanas vai nevienmērīgas struktūras. Ja mitrums netiek laicīgi izvadīts, žūšanas process ir lēnāks, kas var aizkavēt visu darba gaitu.
Strādājot mitrās vietās, piemēram, pagraba atjaunošanā vai betona žāvēšanas laikā, ventilatorus bieži izmanto kopā ar mitruma savācējiem. Ventilators palīdz vienmērīgi cirkulēt gaisam, lai mitruma savācējs varētu efektīvāk noņemt lieko mitrumu. Šis risinājums ir īpaši noderīgs gadījumos, kad temperatūras svārstības sezonas laikā ietekmē žūšanas ātrumu.
