Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgā ekspozīcija "Dziesmusvētku telpa" nominēta Eiropas Muzeju gada balvai.
Kā informē muzeja pārstāvji, pēc ekspozīcijas apmeklējuma balvas tiesnesis, Valensijas Etnoloģijas muzeja "L’etno" direktors Džoans Segī paudis, ka Mežaparka apkārtne un telpa, kurā izvietota pastāvīgā ekspozīcija, ir apbrīnojama. Viņš atzīmējis arī interesanto veidu, kā prezentēta latviešu literatūra un īpaši mūzikas tradīcijas.
Eiropas Muzeju gada balvu 1977. gadā Eiropas Padomes paspārnē dibināja Kenets Hadsons un Ričards Hogarts ar mērķi novērtēt izcilību Eiropas muzeju vidū un veicināt inovatīvus procesus muzeju pasaulē, īpaši koncentrējoties uz sabiedrisko kvalitāti un pieejamību.
Ekspozīcija "Dziesmusvētku telpa" atklāta 2023. gada maijā. Pirmā stāva saturu veido četri objekti – "Līgo karogs", interaktīvā dārgumu siena "Laika upe", kormūzikas klausīšanās krēsli un multimediāla instalācija "Lielākais koris pasaulē". Ekspozīcijas otrais stāvs atvēlēts "Dziesmusvētku telpas" izglītības programmai. Brīvpieejas grāmatu plauktā apskatāmie Dziesmusvētku katalogi, novadu svētku grāmatas, izdevumi par personībām un kolektīviem dod iespēju izzināt un pētīt Dziesmusvētku tradīcijas vēsturi Latvijā un pasaulē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu