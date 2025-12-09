Lietuvas valdība otrdien visā valstī izsludināja ārkārtējo situāciju, reaģējot uz pieaugošajiem kontrabandas balonu un dronu lidojumiem no Baltkrievijas, kas apdraud valsts drošību un civilās aviācijas darbu.
Iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs, kurš iecelts par ārkārtējās situācijas operāciju vadītāju, uzsvēra, ka situācija prasa ciešu dienestu sadarbību un papildu drošības pasākumus. Taču ārkārtas stāvokļa izsludināšana iedzīvotājiem neērtības neradīs.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas datiem
šogad Lietuvas gaisa telpā ienākuši aptuveni 600 kontrabandas baloni un 200 droni,
izraisot vairāk nekā 300 lidojumu traucējumus un ietekmējot 47 000 pasažieru. Aviācijas darbība bijusi paralizēta gandrīz 60 stundas.
Valdība apstiprināja rezolūciju, kas ārkārtējās situācijas laikā ļauj bruņotajiem spēkiem palīdzēt policijai un citiem dienestiem.
Karavīri drīkstēs ierobežot piekļuvi teritorijām, aizturēt personas, pārbaudīt transportlīdzekļus
un piemērot citus drošības pasākumus. Pilnvaras paredzētas uz trīs mēnešiem.
Kontrabandas balonus no Baltkrievijas izmanto cigarešu pārvadāšanai. Neskatoties uz to, ka Lietuva oktobrī slēdza pēdējos divus robežpunktus ar Baltkrieviju, tie novembrī tika atkal atvērti. Premjerministre Inga Ruģiniene neizslēdz, ka robežu varētu slēgt atkārtoti, ja hibrīdapdraudējums pastiprināsies.
