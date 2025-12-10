Sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga" sezonas turpinājumā vēlas piesaistīt vienu spēlētāju no ārzemēm, "Latvijas Avīzei" pauda galvenais treneris Aigars Nerips.
Latvijas čempionvienība FIBA Eiropas kausā sešās spēlēs izcīnīja divas uzvaras, grupā ierindojoties pirmspēdējā, trešajā, vietā un noslēdzot dalību turnīrā. Pēc tam prom devās abas leģionāres. Kanādiete Nija Bekere, kura ar vidēji mačā gūtiem 15,8 punktiem bija komandas rezultatīvākā spēlētāja, izmantoja līguma punktu un atrada finansiāli vairākkārt labāku variantu Japānā. Tāpat sadarbība pārtraukta ar dānieti Lenu Svanholmu, kurai pēc neveiksmīgajām iepriekšējām sezonām neizdevās demonstrēt tik labu sniegumu, kā cerēts, un Rīgā bija ļoti maza loma. "Meklējam ārzemēs uzbrucēju, kura var darboties trešajā un ceturtajā pozīcijā," norādīja Nerips.
Lai gan Eiropas kausā neizdevās tikt tālāk, objektīvi uz to nemaz nevarēja cerēt, un divas izcīnītās uzvaras ir labs rezultāts. Pacīnīties par otro vietu grupā ar turku "Emlak Konut" liedza īsais soliņš, traumu dēļ lielāko daļu spēļu nevarēja aizvadīt Enija Ķīvīte un Madara Šmite, skaidroja Nerips.
Zīmīgi, ka "TTT Rīga" abās spēlēs pārspēja Latvijas sieviešu izlases galvenā trenera Matīsa Rožlapas vadīto Vācijas vienību Zārluī "Royals". Valstsvienībā Nerips ir Rožlapas asistents. "Pirmajā aplī abas komandas gribēja izcīnīt pirmo uzvaru un bija principiāls duelis, mums izdevās uzspiest, aizskriet. Otrajā duelī cīņa bija vēl fiziskāka, viņas centās revanšēties un bija tuvu tam. Mūsu pamatpiecinieks vilka aiz sevis pārējās, dominēja emocijas un pēdējā ceturtdaļā atguvāmies no mīnus desmit," mačus raksturoja Aigars Nerips. "Royals" Vācijas čempionātā ieņem otro vietu, var secināt, ka šīs valsts komandas uz Eiropas fona neizceļas, vienlaikus piecas sešas vienības ir spēkos ļoti līdzvērtīgas, kas turnīru padara ļoti intriģējošu. Latvijā tā pietrūkst, jo aiz "TTT Rīga" ir liela aiza. Baltijas līgā rīdzinieces ar septiņām uzvarām deviņās spēlēs ieņem trešo vietu, atpaliekot no līderes Viļņas "Kibirkštis" (9-0), kas Eiropas kausā iekļuvušas izslēgšanas turnīrā un nākotnē vēlas spēlēt Eirolīgā, kā arī Klaipēdas "Neptūnas" (7-2). Nerips cer, ka izslēgšanas turnīrā viņa komanda pacīnīsies ar lietuvietēm.
Jāpiebilst, ka "TTT Rīgas" kapteine Ieva Pulvere pēc otrā bērna piedzimšanas vasarā atsāka profesionāles gaitas un Eirokausos viņai bija lielākais spēles laiks komandā – vidēji 34 minūtes mačā un 10,8 gūti punkti. "Zinot Ievas nepiekāpīgo raksturu un prasības pret sevi, uz to arī cerējām. Ātri atgriezās un velk aiz sevis komandu, tas pats ar vienaudzi Karlīnu Pilāberi, pārējām ir kam sekot," gandarīts par veterānu pienesumu ir Aigars Nerips.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu