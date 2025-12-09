Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bez vēsts pazudušo, 1946. gadā dzimušo Ludmilu Vanagu. Sieviete šī gada 8. decembrī ap pulksten 15.30 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Eksporta ielā un līdz šim brīdim nav atgriezusies atpakaļ.
Pazīmes: augums 165 cm, sirmi mati sasieti astē. Sieviete bija ģērbusies pelēkas krāsas mētelī un rudens kurpēs. Sievietei ir veselības problēmas.
Valsts policija aicina aplūkot attēlu ar Ludmilu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
