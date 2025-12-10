Pavasarī zīmola “Amoralle” vadītāja Inese Vakse paziņoja, ka uzņēmums pārtrauc darbību. Žurnāls "Privātā Dzīve" vēsta, ka veikala slēgšanas patiesais iemesls bijis nodokļu parāds.
Vakse žurnālam norāda, ka lēmumu ietekmējuši vairāki faktori: ekonomiskās vides un tirgus izmaiņas, izmaksu pieaugums un pircēju paradumu maiņa.
“Tas viss radīja situāciju, kurā zīmola uzturēšana fiziskā formātā kļuva pārāk sarežģīta. Vienlaikus mainījos arī es pati. Šie apstākļi lika pieņemt godīgu lēmumu gan pret sevi, gan zīmolu,”
skaidro uzņēmuma vadītāja.
"Amoralle" atvadu publikācijā sociālajā medijā "Instagram" pauž ticību, ka spēs atrast jaunu elpu:
"No tā visa var piedzimt kaut kas cits — citādāks, bet joprojām dzīvs."
Zīmols "Amoralle" pastāvēja 17 gadus.
Plašāk lasiet žurnāla "Privātā Dzīve" 9. decembra numurā.
