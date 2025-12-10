Gripas sezona tikai sāk uzņemt apgriezienus, taču trūkst gan riska grupām paredzētās valsts apmaksātās vakcīnas, gan maksas vakcīnas, vēsta raidījums "Bez Tabu". Vakcīnas šobrīd pieejamas tikai atsevišķās vietās, to pieejamība ir ļoti ierobežota.
Latvijas infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāle norāda, ka vakcinācijai pret gripu būtu jābūt regulāram ikgadējam ieradumam, lai saslimšanas gadījumā slimības gaita būtu vieglāka.
Ik gadu gripas dēļ mirst ap 40-60 cilvēku.
Nacionālais veselības dienests norāda, ka šosezon par vakcinēšanos ir sevišķi liela interese, tāpēc decembra otrajā pusē tiks piegādātas papildu devas riska grupām. Prognozēts, ka
tiks piegādātas arī maksas vakcīnas plašākai sabiedrībai.
Vakcīnu iepirkumu apjoms katrai sezonai tiek noteikts balstoties uz iepriekšējo gadu pieprasījumu. Šogad vakcinēšanās temps ir straujāks, tāpēc radies deficīts.
