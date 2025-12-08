Daudzstāvu dzīvojamo namu atjaunošanā sāks izmantot rūpnieciski ražotus koka karkasa paneļus
Četrstāvu dzīvojamais nams Valkā, Tirgus ielā 12, varētu būt pirmais Latvijā, kura atjaunošanā izmantos rūpnieciski ražotus koka karkasa paneļus – būvmateriālus, kuri nodrošina ēkas fasādes siltumizolāciju, vēja aizsardzību un pievilcīgu apdari.
Paneļiem virkne priekšrocību
Paneļus izgatavos un ar tiem namu Valkā "apģērbs" uzņēmums "Siltie nami", kurš projektē, būvē un atjauno ēkas kopš 2015. gada. Latvijā tas gan nav vienīgais uzņēmums, kurš pievērsies koka karkasa paneļu ražošanai. Latvijā tos ražo uzņēmumos "VIT BŪVE", "Zemgales Tehnoloģiskais centrs", "EHI Group" un citos.
"Koka karkasa paneļu izmantošanai ir virkne priekšrocību," skaidro uzņēmuma "Siltie nami" valdes priekšsēdētājs Kārlis Reinfelds. "Paneļi ietver koka karkasu, siltumizolāciju, hidroizolāciju un apdares slāni. Izgatavojot paneļus, tajos tiek precīzi iestrādāti arī logi un durvis. Tādējādi ievērojami samazinās gan darbaspēka izdevumi, gan būvniecībai nepieciešamais laiks, kuru neaizkavē ne lietus, ne sals. Valkā pieminēto četrstāvu namu mēs varētu atjaunot mēneša laikā."
Pirmajiem projektiem valsts atlaides
Lai veicinātu rūpnieciski ražotu koka karkasa paneļu izmantošanu namu atjaunošanā, līdz 2029. gada 31. decembrim valsts paredz atbalstu vismaz desmit pirmajiem projektiem. Atbalsta ietvaros ir iespējams saņemt kapitāla atlaidi pat līdz 70%. Tas ļauj cerēt, ka paneļu izmantošana namu atjaunošanā ies plašumā.
Uzņēmuma "Siltie nami" vadītājs atklāj, ka koka karkasa paneļu pielietojums citur pasaulē gan nav nekas jauns. Zviedrijā, Vācijā un citās Eiropas valstīs tos jau sen sekmīgi izmanto gan būvniecībā, gan ēku atjaunošanā. Viņaprāt, Latvijā esam atpalikuši, jo atjaunošana ar koka karkasa paneļiem maksā dārgāk nekā ar slapjo apmetumu, tāpēc iedzīvotāji, kuri lēmuši par savu namu atjaunošanu, līdz šim visbiežāk izvēlējušies lētāko.
Būvniecības konsultāciju un būvuzraudzības uzņēmuma "AB ideja" vadošais speciālists Mārtiņš Iesalnieks atzīst, ka ar parasto paņēmienu – slapjo apmetumu – atjaunot ēku gan iznāk lētāk. Bet apmetuma "mūžs" esot īsāks, nekā pielietojot koka karkasa paneļus. Ēkas atjaunošana ar paneļiem notiek ātrāk un vienlaikus ar mazāku risku būvniekam kļūdīties, tāpēc ka, iekams paneļus nogādā būvlaukumā, tos rūpīgi pārbauda ražotnē. Viņaprāt, ieguvums ir arī paneļos jau iestrādātie jauni logi un durvis. Pēc ēkas fasādes atjaunošanas ar parasto paņēmienu – slapjo apmetumu –, vēlāk tos nomainīt jau ir sarežģītāk.
Arī atlaidēm papildu maksājumi mazāki
Cik maksās Latvijā pirmā daudzstāvu nama atjaunošana, izmantojot rūpnieciski ražotus koka karkasa paneļus?
Namu atjaunošanas projektu vadības uzņēmuma "Augmentum" valdes priekšsēdētāja Signe Kajaka atklāj, ka 1969. gadā no silikātķieģeļiem celtā četru stāvu 30 dzīvokļu nama 1085 kvadrātmetru kopplatībā atjaunošanas projekta izdevumi aprēķināti 963 502,42 eiro apmērā. Viņa atzīst, ka izdevumi ir prāvi – pirms atbalsta saņemšanas ap 1240 eiro par kvadrātmetru. Bet esot jāņem vērā, ka bez fasādes siltināšanas ar rūpnieciski ražotiem koka karkasa paneļiem un 200 mm siltumizolāciju paredzēta bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, jumta seguma, kanalizācijas un apkures sistēmas pārbūve, ietverot apkures patēriņa datu nolasīšanu ar alokatoriem (elektroniskiem siltuma maksas sadalītājiem), kā arī termoregulatoru uzstādīšana. Citiem vārdiem, ēkai būs ne tikai jauns "kažoks", bet arī apkure, ūdensapgāde, kanalizācija – viss, kas vajadzīgs dzīvošanai namā.