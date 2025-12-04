Raidījuma "Ģimene burkā" dalībniece Agrita Bindre pēkšņi nolēmusi doties apciemot savu partneri Jāni, kurš pašlaik strādā Beļģijā. Par lēmumu Agrita izteicās šādi: "Vienkārši vienā brīdī ienāca ideja, kā būtu, ja... Vārds pa vārdam un skatījos, kad ir lidojums," stāsta Agrita.
Pārbraucot mājup, viņa savai meitai Esterei izklāstīja notikušo: "Paskatījos, cikos jābrauc, lai mašīnu atstātu pie lidostas, nepierēķināju stundu... Man atlika 15 minūtes līdz iekāpšanas vārtu slēgšanai. Es iebraucu auto stāvvietā, kur parasti atstāju mašīnu, tur darbinieks priekšā pateica, ka, ja nav rezervācija, tad jābrauc blakus, bet apkārt kvartālam. Es vienkārši skrēju, neko vairs nesapratu."
Arī lidostas drošības pārbaudes posms nepagāja bez stresa – brīdī, kad Agrita šķērsoja skenēšanas iekārtu, atskanēja brīdinājuma signāls. Vēlāk noskaidrojās, ka detektors reaģējis uz gūžas kaula transplantācijas operācijas dēļ ievietoto implantu. Šim saspringtajam lidojumam vēl pievienojās trīsdesmit minūšu ilga kavēšanās Rīgā laikapstākļu ietekmē. Tomēr, spītējot visām grūtībām un neveiksmēm, Agrita veiksmīgi sasniedza Beļģiju un pasniedza Jānim iecerēto pārsteigumu ar savu negaidīto ierašanos.
Tāpat viņa atklāj, ka laicīgi pērkot lidmašīnas biļetes uz Beļģiju, tās var iegādāties par divciparu skaitli, bet tā kā to pirkusi pēdējā brīdī, summa uzaugusi līdz trīsciparu skaitlim, līdz ar to liekot pavērt maciņu krietni plašāk.
