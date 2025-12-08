Satura veidotāji Kristīne un Agris Dzenīši, kuri ir trīs bērnu vecāki, piedzīvo jaunu posmu, jo viņu vecākie bērni – dvīņi – šajā mācību gadā pirmo reizi devās skolas gaitās. Raidījumā "Ģimene burkā" pāris dalījās atklātā sarunā par savu pieredzi, kas saistīta ar bērnu sekmēm, mājasdarbu izpildi un jauno ikdienas kārtību.
Kristīne ar prieku norāda, ka dvīņu sniegums skolā ir "kā pa kalniem". Pēc viņas teiktā, kopumā rezultāti ir apmierinoši, ja tos skata procentuāli, taču liels darbs vēl jāiegulda disciplīnas uzlabošanā.
"Bērniem mācībās iet kā pa kalniem. Ja salīdzina ar procentiem, uz kuriem saka, ka nevajag skatīties, ir labi, bet vēl ir jāpiestrādā pie uzvedības, spējas nosēdēt, bet to mēs risinām," atklāj Kristīne.
Viņa piebilda, ka nonākšana jaunā vidē un jaunu uzdevumu apgūšana bērniem sagādā grūtības, tāpēc ģimene cītīgi strādā, lai palīdzētu viņiem skolā iejusties pēc iespējas raitāk.
Agris apstiprina, ka mācību apgūšanas process dvīņiem rit līdzīgi kā sākumā, lai gan neliela virzība uz priekšu ir novērojama.
"Viņi vairāk saprot, kas un kāpēc ir jādara, bet mums ir jāsēž klāt. Ir jārāda, ir jābaksta, ir jāmotivē, lai viņi turpina to darīt," stāsta tēvs.
Īpaši lielu izaicinājumu visai ģimenei sagādā mājasdarbu pildīšana, kas bieži vien prasa milzīgu pacietību. Runājot par matemātiku, Agris atzīst, ka pats šo mācību priekšmetu ļoti mīl un labprāt risina uzdevumus, taču uzdevumu iemācīšana bērniem nereti ir sarežģīta.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu