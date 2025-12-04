EBU locekļi atļauj Izraēlai piedalīties Eirovīzijā; vairākas valstis paziņo par boikotu

Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) locekļi ceturtdien sanāksmē Ženēvā atbalstīja pagājušajā mēnesī izsludinātās izmaiņas Eirovīzijas dziesmu konkursa noteikumos, nebalsojot par Izraēlas dalību, kas tai ļauj piedalīties nākamā gada Eirovīzijā.
Pēc balsojuma Spānijas, Nīderlandes un Īrijas raidorganizācijas paziņoja, ka boikotēs 2026. gada Eirovīziju.
EBU dalībnieki tika aicināti aizklātā balsojumā balsot par to, vai viņus pietiekami apmierina pagājušajā mēnesī izziņotie jaunie drošības pasākumi, teikts EBU paziņojumā.
Lielākā daļa raidorganizāciju piekrita, ka nav nepieciešams papildu balsojums par dalību un ka 2026. gada Eirovīzijas dziesmu konkursam jānotiek, kā plānots, ar ieviestajiem papildu aizsardzības pasākumiem.
EBU locekļi pauda "skaidru atbalstu reformām, lai stiprinātu uzticību un aizsargātu konkursa neitralitāti", "ļaujot piedalīties visiem dalībniekiem", teikts organizācijas paziņojumā.
Raidorganizācijas tagad tiks aicinātas apstiprināt savu dalību 2026. gada konkursā. Pilns dalībnieku saraksts Eirovīzijas 70. jubilejas dziesmu konkursam tiks paziņots pirms Ziemassvētkiem.
Izraēlas prezidents Īzaks Hercogs paziņoja, ka viņa valsts "ir pelnījusi būt pārstāvēta uz visām pasaules skatuvēm".
"Esmu gandarīts, ka Izraēla atkal piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā, un es ceru, ka šis konkurss arī turpmāk būs konkurss, kas atbalsta kultūru, mūziku, tautu draudzību un pārrobežu kultūras izpratni," platformā "X" raksta Hercogs.
"Paldies visiem mūsu draugiem, kas iestājās par Izraēlas tiesībām turpināt piedalīties un sacensties Eirovīzijā. Šis lēmums apliecina solidaritāti, sadraudzību un sadarbību, kā arī stiprina tautu sadraudzības garu ar kultūras un mūzikas starpniecību," norādīja Hercogs.
Tādas valstis kā Islande, Īrija, Spānija un Nīderlande pēdējos mēnešos bija draudējušas nepiedalīties 2026. gada konkursā, ja tajā piedalīsies Izraēla.