No 2027. gada Latvijas valsts aizsardzības dienestā (VAD) paredzēts iesaukt arī ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 27 gadiem.
Latvijas Aizsardzības ministrija lēš, ka no 2027. gada VAD iesaukšanas prasībām ik gadu atbildīs aptuveni 2000 jauniešu vīriešu, kuru pastāvīgās dzīvesvietas atrodas ārvalstīs. Ministrijas rīcībā nav skaitļu par katrā ārvalstī dienestam atlasāmajiem jauniešiem, bet, vadoties pēc jaunākās statistikas, tad katru gadu iesaucamo aptuvenās proporcijas varētu būt: no Lielbritānijas 52%, no Īrijas 15%, no Vācijas 14%.
To, vai un cik puišu tiks iesaukti, Aizsardzības ministrija tagad nevar pateikt. "Gadījumos, kad netiks sasniegts pietiekams brīvprātīgo skaits, tiks organizēta VAD atlase pēc nejaušības principa, kurā tiks atlasīts iztrūkstošo iesaucamo skaits. Organizējot šādu atlasi, ārvalstīs dzīvojošie pilsoņi tiks piesaistīti Rīgas VAD atlases grozam, no kā tiek atlasīti aptuveni 35% iesaucamo. Piemēram, pirmajā iesaukumā no Rīgas tika atlasīti 35,6% iesaucamo," ministrija atbildēja "Latvijas Avīzei".
Kas sagaida Latvijas pilsoņus Lielbritānijā, kuri pavēsti saņems?
Jaunu darbu atrast sarežģīti
"Kamēr puisis vēl ir viens, jauns, dzīvo ar vecākiem, tad varētu atkrist ļoti daudz problēmu, vismaz vienai daļai," uzskata Uldis Balodis, latviešu diasporā pazīstamā sociālā medija "Laiva" vadītājs. "Bet, ja viņš Apvienotajā Karalistē dzīvo atsevišķi – īrē māju vai dzīvokli, vai kaut vai mazu istabiņu – un strādā, tad pēc iesaukšanas dienestā viņam ir jāpamet valsts uz 11 mēnešiem. Tas nozīmē, ka dienesta laikā īresvietu viņš pazaudēs, jo neviens viņam neturēs tukšu mājokli 11 mēnešus. Arī darbavietā, visticamāk, pateiks: ja tu aizbrauc, mēs tavā vietā ņemam citu!"
Līdzīgās domās ir Jānis (vārds mainīts), kurš brīdī, kad VAD sāks iesaukt ārvalstīs dzīvojošos, būs iesaucamajā vecumā. "Tas nozīmē, ka man vajadzētu atstāt savu darbu, man vajadzētu atstāt savu mājvietu. Visu pamest uz gadu, lai es varētu nodienēt."
Bezdarba līmenis Apvienotajā Karalistē šogad ir sasniedzis 5%, turklāt vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem bezdarbnieku ir vairāk – 15,3%. Jauniešiem darbu atrast ir visgrūtāk, jo uz tradicionālām pirmajām darba vietām kā viesmīlis vai kurjers tagad konkurē migranti. Ja ir izdevies atrast pastāvīgu, normāli atalgotu darbu, tad tā zaudēšana dažam ir vesela traģēdija. "Te ierodas ļoti daudz jaunu iebraucēju. Mani draugi, piemēram, lēkā no vienas noliktavas uz otru, jo viņus pastāvīgi netur. Kad ir daudz pasūtījumu, tad viņi paņem darbiniekus, bet pēc sešiem mēnešiem jau atlaiž," sūkstās Jānis.
Jānim par darba apstākļiem piekrīt Stefans Rudzītis, bet par dienestu viņam ir atbalstošs viedoklis. Viņš 2027. gadā gan būs pārsniedzis iesaucamo vecumu. "Es no daudziem esmu dzirdējis, ka viņi vairākus mēnešus sēž un gaida jaunu darbu." Pašam Stefanam ir stabils darbs, un pats interesējies par iespēju dienēt VAD. "Beigās secināju, ka nevajadzētu iet. Bet gadījumā, ja vajadzētu, tad es labprāt ietu. Darbā teica, ka palaistu, piemēram, uz dažām nedēļām Latvijā, tad uz divām nedēļām atpakaļ darbā. Diez vai darbavietā pieņemtu, ka es aizbraucu uz 11 mēnešiem – mana pozīcija jau sen būtu aizpildīta."
Trūkst īres mājokļu
Tiek lēsts, ka Apvienotajā Karalistē pašlaik trūkst 6,5 miljoni mājokļu, un, piemēram, Londonā uz vienu brīvu īres īpašumu ir vidēji astoņi gribētāji. Ja īrēt gribētājam nav darba un vairāku tūkstošu mārciņu pirmajām iemaksām, tad pie dzīvesvietas netikt.