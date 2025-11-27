No 29. novembra Latvijas Sabiedriskajā medijā (LSM) sestdienu vakaros plkst. 21.10 LTV1 un "REplay.lv" astoņu nedēļu garumā būs skatāma muzikāli izklaidējoša šova "Pārdziedi mani!" otrā sezona. Šovā piedalīsies astoņi sabiedrībā pazīstami mūziķi, kuri katrā raidījumā izpildīs skaņdarbu kādā noteiktā mūzikas žanrā un tematikās – no roka līdz kantri un šlāgermūzikai.
"Lai šovs būtu krāšņs un nezaudētu savu spozmi, ļoti nopietni esam domājuši par dalībnieku sastāvu. Izvēloties un uzrunājot mūziķus, izvērtējām ne tikai pārstāvētos mūzikas žanrus, bet arī personību daudzveidību. Ļoti svarīgi, lai mākslinieks būtu gatavs mesties izaicinājumā ar pilnu atdevi, jo sagatavot jaunus priekšnesumus sev neierastos žanros prasa ne tikai talantu, bet arī lielu darba spēju un uzdrīkstēšanos," par šova otro sezonu teic LTV Raidījumu daļas direktore Inese Kublicka-Petroviča.
Dalībnieku sastāvs (alfabēta secībā):
Alise Haijima – "R’n’B", popa un deju mūzikas dziedātāja, guvusi atpazīstamību arī lielos mūzikas konkursos. Jau gandrīz desmit gadus māca japāņu valodu un vada Japānas televīzijas projektu filmēšanu Latvijā. Lai arī bieži tiek uzskatīta par Japānā dzimušu mākslinieci, viņas dzimtā pilsēta ir Rīga.
Antra Stafecka – dziedātāja un radio ētera balss, kuras ikdiena cieši saistīta ar mūziku. Viņa ir arī trīs bērnu mamma, kuras dzīvē līdzās skatuvei un ēteram svarīga loma ir ģimenei. Lai visu paspētu, būtisks palīgs ir plānotājs, bet pirmdienas atvēlētas atpūtai un mājām. Dzīvesprieku un līdzsvaru viņa rod dabā.
Artūrs Uškāns – latgalietis, etnomūziķis ar rokera dvēseli, multiinstrumentālists un mūzikas producents. Darbojies vairākos mūzikas kolektīvos, kā arī raksta dzeju un piedalās literāros projektos. Vada meistarklases mūzikā un literatūrā jauniešiem un pieaugušajiem dažādās nometnēs un saietos. Puķu bērna gars viņa dzīvē ienes vadmotīvus – miers, brīvība, mīlestība un mūzika.
Emilija – mūziķe, kura rada gan dziesmu vārdus, gan melodijas. Vislielāko prieku viņai sniedz muzicēšana, koncerti, dalīšanās emocijās un iedvesmas dāvāšana citiem. Viņa tic, ka lielākā sapņu skatuve vēl ir priekšā, taču uzskata, ka visskaistākā skatuve ir pati dzīve, kurā iespējams augt, mācīties un attīstīties.
Jānis Apeinis – Latvijas Nacionālās operas vadošais baritons, kurš savas karjeras laikā atveidojis gandrīz 60 dažādas lomas. Brīvajā laikā viņš aizraujas ar hokeju, kalnu pārgājieniem un snūkera spēli. Dzīves līdzsvaru Jānis rod starp skatuvi un aktīvu ikdienu, kas sniedz enerģiju un piepildījumu. Viņa vadmotīvs ir skaidrs un vienkāršs – mazāk runāt, vairāk darīt.
Raimonda Vazdika – aktrise, režisore, dziesminiece un dzejas autore, izdevusi vairākus mūzikas albumus un grāmatas. Spēlējusi nozīmīgas lomas dažādos teātros, piedalījusies neatkarīgos projektos, televīzijas uzvedumos un seriālos. Viņai tuva arī uzvedumu māksla un skatuves pedagoģija.
Ralfs Eilands – pats sevi dēvē par mūziķi, komiķi, raidierakstu autoru un reizēm arī "mācītāju". 182 cm garš, ar 44. izmēra apaviem, bet pārējais esot mainīgs. Viņš ir vienīgais šova dalībnieks, kurš dziedājis gan Eirovīzijā, gan kādā bārā Ziemeļkorejā.
rolands če – īstajā vārdā Rolands Čivčs ir viens no spilgtākajiem Latvijas hiphopa māksliniekiem – dziesmu autors un producents no Talsiem. Viņa daiļradi raksturo personiski un trāpīgi teksti, kas savienoti ar enerģisku un daudzveidīgu skanējumu. Karjeras laikā izdevis vairākus soloalbumus, kas guvuši klausītāju atzinību un nozīmīgus nozares apbalvojumus.
Arī šogad raidījuma vadītājas lomu uzņēmusies talantīgā aktrise un režisore Marija Linarte, kura guvusi plašu atpazīstamību ne tikai teātra, bet arī televīzijas projektos.
Šovā "Pārdziedi mani!" mūziķu priekšnesumus vērtēs nozares profesionāļi, kuri nemainīgi būs talantīgā dziedātāja Marija Naumova, kura 2002. gadā uzvarēja Eirovīzijas dziesmu konkursā, kā arī Andris Freidenfelds jeb Fredis, kurš ir daudzpusīgs Latvijas mūziķis, pasākumu vadītājs, radio un televīzijas raidījumu vadītājs, režisors un komiķis, grupas "Labvēlīgais tips" līderis. Katru nedēļu viņiem pievienosies trešais eksperts – konkrētā mūzikas žanra profesionālis, kas palīdzēs izvērtēt priekšnesumus. Katrā raidījumā eksperti izvēlēsies savus favorītus, piešķirot punktus. Arī skatītājiem būs iespēja vērtēt, balsojot par saviem favorītiem.
