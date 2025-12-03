Šogad Ziemassvētku automašīna atkal viesosies Rīgā, piedāvājot svētku noskaņu un vairojot dāsnuma un kopābūšanas vērtības. Pasākums notiks 18. decembrī starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Apmeklētāji varēs aplūkot automašīnu, iemūžināt atmiņā paliekošas fotogrāfijas un piedalīties citās svētku aktivitātēs.
Coca-Cola Baltijas komunikācijas vadītāja Līsa Lepika skaidro: "Šogad kampaņa "Atmodini sevī svētku garu" aicina atrast brīdi nesteidzīgai kopābūšanai un patiesam svētku priekam. Iemīļotā Ziemassvētku automašīna atkal piepildīs Rīgu ar gaismu, mūziku un prieku, piedāvājot jau iemīļotas, kā arī pavisam jaunas aktivitātes."
Apmeklētāji varēs nosūtīt pastkarti mīļajiem, izmēģināt interaktīvo spēļu zonu, kur jāķer virtuālas dzēriena skārdenes, kā arī uzrakstīt vēlējumus uz automašīnas LED ekrāna.
Radošajā darbnīcā būs iespējams izgreznot koka Ziemassvētku rotājumus dažādos dizainos, izmantojot marķierus, spīdumus un citas dekorācijas. Foto entuziastiem pieejama gan automašīnas foto zona, gan 360° fotokabīne.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu