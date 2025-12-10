Polijas bruņoto spēku ģenerālštābs paziņojis, ka tiek izvērtēta iespēja Ukrainai dāvināt padomju laikā ražotos iznīcinātājus MiG-29, pretī saņemot piekļuvi Ukrainas dronu un raķešu tehnoloģijām. Sarunas par šo jautājumu jau notiek, taču galīgais lēmums vēl nav pieņemts.
Amatpersonas norāda — MiG-29 ekspluatācijas laiks tuvojas beigām un maz ticams, ka Polija šīs lidmašīnas modernizēs. Ja lēmums par nodošanu tiktu pieņemts, to uzskatītu par soli NATO kopējās politikas ietvaros, stiprinot Ukrainas atbalstu un alianses austrumu flanga drošību, teikts ģenerālštāba paziņojumā platformā "X".
MiG-29 Polijas gaisa spēkos pakāpeniski aizstātu ASV ražotie F-16 un Dienvidkorejas FA-50 iznīcinātāji.
Ukrainas puse pretī varētu dot noteiktas dronu un raķešu sistēmu tehnoloģijas. Mērķis ir ne tikai kompensēt Polijas atdoto tehniku, bet arī stiprināt abu valstu militārās spējas un prasmju attīstību.
Kā ziņo Polijas aģentūra PAP, Ukrainas gaisa spēku rīcībā šobrīd ir aptuveni 40 MiG-29 iznīcinātāji. Kopš Krievijas iebrukuma 2022. gadā Kijiva saņēmusi 14 šādas lidmašīnas no Polijas un 13 no Slovākijas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
