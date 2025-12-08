Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Magone Liedeskalna ir devusies nosūtīt DNS testus, lai pārbaudītu potenciālo radniecību ar savu pielūdzēju Edgaru. Abi pēcāk dodas pastaigā pa Gulbenes klusajām ielām, taču mierīgā atmosfēra drīz vien pagaist, jo atkal atsākas diskusija par Magones atvasēm.
Magone paliek pie sava un stingri lūdz Edgaram neuzdot par bērniem nekādus jautājumus. "Negribu neko dzirdēt," viņa paziņo. Viņa pauž neizpratni, kāpēc tas pats temats tiek cilāts jau vairāku mēnešu garumā.
Turpretī Edgars ir pārliecināts, ka šī saruna ir nepieciešama. Neļaujot Magonei pabeigt domu, Edgars viņu pārtrauc, pārmetot, ka tieši viņam netiek dota iespēja runāt. Viņš uzsver, ka Magones pārlieku lielā uzstājība un dominēšana ir viņas rakstura problēma. Tāpat Edgars vēlas izrunāt kādu notikumu, kas viņu īpaši aizkustinājis: gan Magones meita, gan dēls Fēnikss viņu uzrunājuši par tēti. Tā kā viņam pašam nav bērnu un neviens bērns viņu iepriekš nav saucis par tēti, tas viņu ļoti iepriecināja un saviļņoja. Tāpēc viņš nesaprot, kāpēc viņi nevar apspriest šo notikumu.
Lai gan Edgars regulāri norāda uz dažādiem Magones trūkumiem, viņš tomēr atzīst, ka jūt pret viņu simpātijas. Taču Magone ļoti asi reaģē uz viņa kritiku: "Ar tādu gonoru, mīļumiņ, laikam nesanāks."
Magone atklāti pasaka, ka viņu neapmierina ne Edgara balss tonis, ne viņa uzstājība. Viņa pat ir pamanījusi narcisma pazīmes viņa uzvedībā un to viņam bez aplinkiem paziņo. Sarunas gaitā Magone iesaka Edgaram apmeklēt psihologu un sakārtot savas iekšējās problēmas. Viņa norāda, ka tikai tad viņi varētu atgriezties pie attiecību jautājumu risināšanas.
Pagaidām Magone neslēpj, ka kopīgu nākotni ar Edgaru neredz. "Es varētu mīlēt to Edgaru, kas bija atbraucis pie manis uz nometni, bet no tā Edgara vairs nav ne smakas," viņa noslēgumā secina.
