Dziedātāja, čelliste un dziesmu autore MADARA izdevusi solo singlu "Šai pasaulē", kam tapis arī videoklips. Tas pieteikts kā jauns posms viņas radošajā biogrāfijā, jo šis ir pirmais solo singls pēc vairāku gadu darbības grupā.
Jaunā dziesma "Šai pasaulē" ir dinamiska un rada enerģiskas uzlādes, jaunas cerības un pozitīvu emociju sajūtu. Tas ir stāsts par laiku, kurā esam pazaudējuši savu īsteno spēku, kad visa ir par daudz un vajadzīga apjausma, ka viss šajā pasaulē vēl var būt labi.
Singls ir arī MADARAS albuma priekšvēstnesis un rada priekšstatu par nākamo dziesmu stilistisko virzību.
"Šai pasaulē" videoklips tapis sadarbībā ar režisori Lāsmu Neulāni un veidots kā gaismas, ēnu un emociju ceļojums. Tā vēstījums ir sajūta, kad cilvēks no tumsas soli pa solim iznāk gaismas un skaidrības pasaulē, ļaujot visam nostāties savās īstajās vietās. Klipa tapšanā piedalījušās Agra Daņiļeviča deju skolas "Dzirnas" dejotājas.
"Kadru pēc kadra gaismas stari šķeļ telpu kā jaunas atklāsmes, izgaismojot gan trauslumu, gan spēku," komentē MADARA.
"Siluets, kas brīžiem iegrimst ēnā un brīžiem uzliesmo spožumā, ir kā simbols ikdienas cīņām, kurās mēs visi reizēm pazūdam, lai pēc brīža atkal atrastu sevi no jauna.
Jaunajā klipā ietverts viss, kas dziesmas tapšanas laikā man bija svarīgs: pacietība, patiesums, neizteiktie vārdi un vēlme dalīties ar to, kas liek sirdij pukstēt straujāk," stāsta dziedātāja.
Madara Fogelmane, skatuves vārdā MADARA, ir dziedātāja, čelliste un dziesmu autore, kura dzimusi un mācījusies Jelgavā, čella spēli apguvusi Amsterdamas Konservatorijā un Briseles Karaliskajā konservatorijā, kur bakalaura un maģistrantūras studijās papildinājusi zināšanas pie tādiem čella profesoriem kā Jeroen Reuling (Beļģija), Olsi Leka (Albānija), Jeroen den Herder (Nīderlande) un Gavriel Lipkind (Izraēla). Tomēr par savām mājām Madara vienmēr dēvējusi Latviju, vada savu privātpraksi "Čella skola" pieaugušajiem un bērniem Rīgas centrā un strādā Saldus mūzikas skolā par čella pasniedzēju. Kopā ar Martu Līci viņa muzicē arī duetā "Sinerģija".
Jauno dziesmu "Šai pasaulē" MADARAI palīdzējuši producēt Tomass Ančs un Jānis Narbuts un tā pieejama visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
