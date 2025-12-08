Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu saistībā ar incidentu Mežciemā, kur pilngadīga jauniete fiziski uzbrukusi mazgadīgai meitenei.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka 25. novembrī tirdzniecības vietā Rīgā, Mežciemā 2007. gadā dzimusi jauniete no mugurpuses pieskrējusi pie diviem nepazīstamiem bērniem un vairākas reizes iesitusi pa seju 2016. gadā dzimušai meitenei.
Blakus esošais puisītis paspējis atkāpties un nav cietis.
Policija norāda, ka jaunietes līdzīga rīcība iepriekš jau ir konstatēta, un izmeklēšanas gaitā tiks noskaidrots notikušā motīvs. Plašāki komentāri pašlaik netiks sniegti.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas — par huligānismu, kas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu. Par šādu nodarījumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citu likumā noteiktu sodu.
Valsts policija atgādina, ka persona tiek uzskatīta par nevainīgu, līdz vaina pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
