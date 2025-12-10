Jau vairākas dienas Latvijā laika apstākļi nav uzmundrinoši – saule neparādās un gandrīz visu laiku ir apmākušās, pelēkas debesis.
Laiks ir mitrs, daudz līst. Neparasta šim gadalaikam patlaban ir gaisa temperatūra – trešdien vietām tā pakāpsies līdz +9 grādiem. Kā prognozējuši sinoptiķi, decembrī Latvijā dominēs silts (šim ziemas mēnesim) laiks, un stabilas ziemas iestāšanās nav gaidāma vismaz līdz Ziemassvētkiem.
