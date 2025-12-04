Jaunzēlandē 32 gadus vecs vīrietis pagājušajā nedēļā Oklendā paņēma dārglietu un ātri to norija, taču policija viņu aizturēja pirms iespējamas bēgšanas.
Likumsargi trešdien paziņoja, ka aptuveni 20 000 ASV dolāru (17 150 eiro) vērtā rota vēl joprojām nav atrasta un aizturētajam tiek nodrošināta uzraudzība, gaidot, kad ola dabiskā ceļā atgriezīsies policijas rīcībā. "Dārglieta šobrīd vēl nav atgūta," teikts policijas paziņojumā.
Zagtā Faberžē ola nāk no īpašas kolekcijas, iedvesmotas no Džeimsa Bonda filmas "Astoņkājis" ("Octopussy"), kuras sižets balstās uz retu Faberžē olu zādzības stāstu.
Kolekcionāru aprakstos minēts, ka miniatūra ir veidota ar 18 karātu zelta režģa rotājumu un dekorēta ar safīriem un dimantiem ziedu motīvā, bet tās iekšpusē atrodas mazs zelta astoņkājis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu