2025. gada 4. decembrī Baltā nama mājaslapā "whitehouse.gov" tika publicēts svarīgs ASV ārpolitikas dokuments, jaunā Nacionālās drošības stratēģija ("National Security Strategy 2025"). Nākamajā dienā, 5. decembrī, Latvijas Sabiedriskajā medijā "lsm.lv" (kas pilnībā tiek finansēts no nodokļu maksātāju naudas) parādījās raksts ar nosaukumu "ASV jaunajā nacionālās drošības stratēģijā kritizē Eiropas valstis". 

Tajā cita starpā teikts: "ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ilgi gaidītā jaunā nacionālās drošības stratēģijas dokumentā, kas publicēts šodien, kritizējusi sabiedrotos Eiropā, norādot, ka Amerikas Savienotās Valstis atbalstīs Eiropas Savienības (ES) vērtību pretiniekus, tostarp imigrācijas jautājumā." Tā kā materiālu parakstījusi Latvijas Sabiedriskā medija ārvalstu ziņu redaktore, tas būtu uzskatāms par medija oficiālo viedokli un politisko nostāju. Diemžēl tā vietā, lai objektīvi informētu Latvijas sabiedrību par šī dokumenta saturu, tiek izteikts tā politisks vērtējums. Proti, ka "ASV atbalstīs ES vērtību pretiniekus, tostarp imigrācijas jautājumā". Un te vietā būtu uzdot jautājumus, kas pēdējā laikā aizvien biežāk izskan visā Eiropā. Kam kalpo sabiedriskie mediji – pilsoņiem jeb pašpasludinātām "elitēm"? Kas mēs esam? Kādas ir mūsu, eiropiešu, vērtības? Un vai starp Eiropu un Eiropas Savienību ir liekama vienlīdzības zīme? Pēc mana uzskata, Eiropas vērtību pretinieki ir tie, kuri šodien atbalsta un veicina imigrāciju no tā saucamās Trešās pasaules.

Uz jauno ASV Nacionālās drošības stratēģiju vajadzētu raudzīties ne tik daudz kā uz rīcības programmu, kas D. Trampam un viņa administrācijai vēl var mainīties neskaitāmas reizes, bet gan kā uz brīdinājumu par lietām, kas var notikt. Savdabīga diagnoze, kas Eiropas gadījumā ir visai trāpīga. Eiropu apdraudot "regulācija, kas nomāc radošo garu un uzņēmību", "migrācijas politika, kas pārveido kontinentu un rada konfliktus", "Eiropas Savienība un citas pārnacionālas struktūras, kas grauj politisko brīvību un valstu suverenitāti", "nacionālās identitātes un pašapziņas zudums". Kopsavilkums: "Ja pašreizējās tendences turpināsies, pēc 20 gadiem kontinents būs neatpazīstams." Man, kurš labi atceras Latviju pirms 30 un 20 gadiem, toreizējo optimismu, nākotnes cerības un pašreizējo realitāti, grūti nepiekrist šim vērtējumam.

