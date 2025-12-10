Skeitborda aizsācējs Latvijā pirms vairāk nekā 40 gadiem bija Gints Gailītis, bet nu ģimenes tradīcijas augstākajā līmenī turpina viņa dēls Gustavs Gailītis, aizraujot ar šo sportu māsas Dominiku, Annu un Elīzu, agrāk arī brāli Guntaru.
Draudzīga atmosfēra
Novembrī Latvijas komanda ļoti veiksmīgi startēja pasaules čempionātā slaloma disciplīnās Brazīlijā. Gustavs Gailītis uzvarēja kopvērtējumā, viņam arī zelts līnijslalomā un hibrīdslalomā, kā arī bronza milzu slalomā. Dominikai Ozoliņai trešā vieta summā un pirmā līnijslalomā.
"Uz Brazīliju devos kā viens no favorītiem, bija visai izaicinoši, jo tur vairāk nekā 30 grādu karstums. Viss izdevās pēc plāna, trešo gadu pēc kārtas kļuvu par pasaules čempionu atsevišķā disciplīnā un arī kopējā ieskaitē. Lai uzvarētu, jāiegulda mērķtiecīgs darbs, jābūt labā fiziskajā formā, jātrenē braukšanas tehnika, jāsagatavo tehnika. Svarīga arī psiholoģija un izturība, jo sacensības norisinās trīs dienas," "Latvijas Avīzei" veiksmes formulu izklāsta Gustavs, priecājoties, ka, esot Sanpaulu, izdevies arī klātienē noskatīties F-1 pasaules čempionāta posmu.
Dominika laureātu vidū iekļuva pirmo reizi, par ko ir ļoti saviļņota, atzīstot, ka rezultāta aptveršana prasīs vēl kādu laiku, šokā bijusi ne tikai viņa pati, bet arī pārējie. Skeitbordā valda draudzīga atmosfēra un sportisti viens otru atbalsta. Anna un Elīza Gailītes arī iepriekš izcīnījušas pasaules medaļas, bet šogad nestartēja.
Skeitbords ir olimpiskais sporta veids, slaloms gan nav spēļu programmā un paredzamā nākotnē tas diez vai mainīsies, lai gan arī šeit ir ekstrēmas disciplīnas, kuras būtu aizraujoši vērot plašākai publikai, piemēram, nobraucienā ātrums sasniedz 80–90 kilometrus stundā. Slaloma idejas uzrunā entuziastus un amatierus, tāpēc atmosfēra sacensībās ir ģimeniska.
Ja kalnu slēpošanā trasē ir mietiņi, tad skeitborda slalomā ir jāapbrauc uz asfalta novietoti konusi. Latviešiem tuvākais ir līnijslaloms, te leģenda ir Jānis Kuzmins, kurš par pjedestālu cīnās, arī tuvojoties 50 gadu slieksnim.
Milzu slalomā jābrauc no stāvāka kalna, mūsējiem tik labi nepadodas, trenēties varot vietās ar izteiktāku reljefu – Priekuļos, Madonā, Siguldā. Taču tas esot pašiem baudāmāks, jo nobraucieni ilgst no 30 sekundēm līdz pat nepilnai minūtei.
"Adrenalīns lielāks, man ātrums bija 50 kilometri stundā, un vēl prātā ir tas, ka jāapsteidz arī paralēli braucošais sāncensis," norāda Dominika Ozoliņa. Hibrīdslaloms ir abu disciplīnu mikslis.
15 Rīgas maratoni
Gustavam pievēršanās skeitbordam bija dabiska, jo ar to aktīvi nodarbojās tēvs. Pamēģinājis arī basketbolu un taekvondo, bet dēļi uzrunājuši vairāk, un viņš ir priecīgs turpināt ģimenes tradīcijas. "Sacensībās sāku piedalīties diezgan pavēlu – 15 gados. Tas ir tikai stereotips, ka šis ir jauniešu sporta veids, liela nozīme ir pieredzei un psiholoģiskajai noturībai," atzīmē 36 gadus vecais Gailītis. Viņš ir braucis arī pa Siguldas kamaniņu trasi, izaicinošs un bīstams piedzīvojums.
Dominika ir deviņus gadus jaunāka, un arī viņa, vērojot brāļa aizraušanos, vēlējās pamēģināt: "Bērnībā braukāju, bet nopietni sāku nodarboties pirms diviem gadiem. Kāpēc? Vienmēr bijis prieks skatīties, kā Gustavs startē, un viņam visur pasaulē ir pazīstami cilvēki, kā vēl viena ģimene, man arī gribējās to kopienu iepazīt. Tikko biju pabeigusi Kultūras koledžu un domāju – kas nākamais? Pēc profesijas esmu dejotāja un deju skolotāju – mācu džeza deju, līdz ar to ikdienā visu laiku kustos un fiziskā sagatavotība bija laba, sanāca pieķert klāt tehniku, ļoti noder brāļa piemērs."
Gustavs ikdienā strādā IT nozarē, kas dod iespēju strādāt attālināti un pielāgot darba grafiku sacensībām. Vasarā viņi ar Dominiku vada bērnu nometnes.
Ziemā treniņi skeitbordā ir limitēti, bet tā vietā var baudīt snovbordu, lielāka uzmanība tiek pievērsta spēka treniņiem. Iespēja braukt ar dēli iekštelpās ir Liepājā. Izturību Gustavs uztrenējis skrienot, Rīgas maratonu veicis 15 reizes.
"Skeitborda dēlis veidots no karbona, riteņiem ir dažādi izmēri un cietība, jāpielāgo kalnam, laikapstākļiem, svaram, jo svarīga ir katra tūkstošdaļa. Iesācējiem derēs dēlis ap 250 eiro, bet augstākajam līmenim jārēķinās ap tūkstoš eiro, atšķirībā no skeitborda parka kalpo gana ilgi – pāris gadu," stāsta Gustavs Gailītis. Arī ikdienā, ja attālumi nav lieli, viņi pa pilsētu mēdz pārvietoties ar skeitborda dēli.
Nākamajā gadā oktobrī Paragvajā ceturto reizi risināsies pasaules skrituļsporta spēles, tās būs galvenās sacensības arī Latvijas entuziastiem. "Gribu pacelties augstāk kopvērtējumā. Tā būs vēl viena jauna vieta, nekad nebūtu iedomājusies uz Paragvaju doties, ja ne sports," apņēmības pilna labi sagatavoties ir Dominika Ozoliņa.
