Latvijas Basketbola savienība (LBS) vēl neatklāj, cik nopelnījusi no šī gada Eiropas čempionāta rīkošanas, bet rupji aprēķini liecina, ka summa varētu būt iespaidīga.
LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss šonedēļ Saeimas Sporta apakškomisijā vēstīja, ka čempionāta norise valsts ekonomikai ienesa papildu naudas līdzekļus 52,3 miljonu eiro, tā liecina pēc starptautiski atzītas metodikas veiktais pētījums.
Izlozes, sacensību un Starptautiskās basketbola federācijas Ģenerālās asamblejas rīkošana kopā izmaksājusi 18,3 miljonus eiro. No tiem desmit miljonus piešķīra valsts, 1,6 miljonus – Rīgas dome. Tiešā veidā, proti, samaksātajos nodokļos, valsts budžetā atgriezās apmēram 15,5 miljoni eiro.
Uz "Latvijas Avīzes" jautājumu, cik no čempionāta rīkošanas nopelnīja LBS, organizācija atbildēja, ka tas vēl neesot precīzi zināms: ""Eurobasket 2025" apstiprinātais budžeta gads noslēgsies 31. decembrī, kad saskaņā ar līgumu jāiesniedz finansējuma izlietojuma atskaites Izglītības un zinātnes ministrijā. Provizoriski aprēķināts, ka saimnieciskās darbības ieņēmumi sasniedz 13,6 miljonus eiro (reklāmas līgumi, biļešu ienākumi, kompensējoši rēķini), bet konkrēti peļņas dati būs zināmi, kad būs saskaitīti visi izdevumi." Ja no kopā iegūtajiem 25,2 miljoniem eiro noņem izdevumus 18,3 miljonus, sanāk, ka LBS ieguvusi 6,9 miljonus.
Šie aprēķini, iespējams, nav pilnīgi, bet var prognozēt, ka organizācijai no čempionāta rīkošanas sausais atlikums ir ievērojams. Peļņu plānots novirzīt pamatā jaunatnes basketbola attīstībai. "Jau rudenī sākām realizēt LBS biedru atbalsta programmu – katram mūsu biedram bija iespēja pieteikt savu projektu līdz desmit tūkstošiem eiro, un tam jābūt balstītam ilgtspējā – infrastruktūras attīstībā un jaunatnes atbalstā. Iesniedza 51 projektu. Tāpat, pateicoties "Eurobasket 2025", izdosies turpināt palielināt jaunatnes izlašu budžetus un veikt ieguldījumus Ekselences programmas pilnveidē," norādīja LBS. Precīzāks skaidrojums vēl sekošot.
2015. gadā Rīga uzņēma vienu Eiropas čempionāta grupu, LBS nopelnot 667 tūkstošus eiro. Lielākā daļa tika ieguldīta pirms gada ekspluatācijā nodotās Komandu sporta spēļu halles projektēšanā.
