10. decembra siltuma rekords pārspēts vairākās Latvijas vietās. Līdz pulksten 13 valstī reģistrēta netipiski silta gaisa temperatūra — Pāvilostā termometra stabiņš pakāpies līdz +9,3 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.
Līdz ar to pārspēts līdzšinējais 10. decembra siltuma rekords. Tas tika reģistrēts Kolkā 1964. gadā un bija +8,9 grādi.
Jauni rekordi reģistrēti ne vien Pāvilostā, bet arī Liepājā, Rucavā un Ventspilī.
Sinoptiķi prognozē, ka dienas turpinājumā siltuma rekordi var tikt pārspēti vēl vairākās novērojumu stacijās, savukārt naktī iespējami jauni 11. decembra temperatūras rekordi.
Vakardien, 9. decembrī maksimālā gaisa temperatūra Latvijā svārstījās no +6,2 grādiem Dagdā līdz +9,4 grādiem Bauskā, un septiņas novērojumu stacijas fiksēja jaunus 9. decembra siltuma rekordus.
