Ar skaņdarbu "Total Affection" mūziķe Linda Leen piesaka 2026. gadā gaidāmo EP triloģiju "Waves" un izziņo februāra koncertus.
Albums "Waves" ir ilgāku laiku lolots projekts, kas klausītājiem atvērsies trīs atšķirīgu noskaņu "viļņu" jeb mazalbumu formā. Katrs no tiem tiks atzīmēts ar koncertiem.
"Pirmais vilnis — pašā ziemas viducī — sola siltu, akustiski rimtu skanējumu, tādu kā melanholisku eiforiju — gan muzikālā, gan sajūtu līmenī.
Tā ir mūzika, kas tuvojas pakāpeniski," par gaidāmo triloģiju stāsta vārdu un mūzikas autore Linda Leen.
"Total Affection" tapusi kopā ar mūziķiem Miķeli Putniņu (ģitāra), Rūdolfu Dankfeldu (sitaminstrumenti) un Kristianu Priekuli (bass) studijā "Alejas" Cēsu pusē, kur noritējis visu albuma skaņdarbu radošais un arī ieraksta process.
"Šīs dziesmas ieraksts dzimis nesteidzīgā, klusuma piepildītā ziemā — pirmajā, ko šogad izdevies piedzīvot,"
papildina ģitārists Miķelis Putniņš.
Dziesmas skaņas dizains veidots Mārgeitā sadarbībā ar Lielbritānijas producentu Kristoferu Harisu (Christopher Harris), kuru Latvijas klausītāji pazīst no viņa darbiem ar Chris Noah un grupu "Kautkaili". Dziesma pieejama klausītājiem populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.
Februārī Linda Leen aicina uz trim koncertiem, kuros pirmo reizi izskanēs triloģijas "Waves" pirmā viļņa mūzika un jau iemīļotas mūziķes autordziesmas — 1. februārī plkst. 15:00 un 18.00 mākslas centrā "Zuzeum", un 14. februārī plkst. 19.00 Vidzemes koncertzālē "Cēsis".
