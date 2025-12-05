Vakardien, 4. decembrī mirusi talantīgā māksliniece, vitrāžiste Nora Cēsniece, vēsta ieraksts viņas "Facebook" profilā.
Nora Cēsniece — viena no izcilākajām Latvijas vitrāžas māksliniecēm, kuras radošā darbība vairāk nekā piecus gadu desmitus atstājusi nozīmīgu nospiedumu nozares attīstībā.
Cēsniece absolvējusi J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1959) un Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Stājglezniecības nodaļu (1964). Māksliniece papildināja zināšanas Ļeņingradas I. Repina institūtā (1964–1966). No 1966. viņa strādāja kombinātā "Māksla", 10 gadus vēlāk — Dekoratīvās mākslas kombināta vitrāžu iecirknī. No 1978. līdz 2018. gadam Nora Cēsniece darbojās Biķeru vitrāžu darbnīcā kopā ar daudziem citiem nozares meistariem.
Paralēli mākslinieciskajam darbam viņa vadīja zīmēšanas studiju (1973–1984). Izstādēs vitrāžiste piedalījās kopš 1966. gada un kopš 1975. gada bija Latvijas Mākslinieku savienības biedre.
1985. gadā saņēmusi Mākslinieku savienības atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu nozarē.
Cēsnieces radošo rokrakstu raksturo tehniska un stilistiska daudzveidība, inovatīva pieeja un dziļa izpratne par vitrāžas tradīcijām. To palīdzēja veidot arī ģimeniska saikne ar tēvu — slaveno mākslinieku Egonu Cēsnieku. Viņas darbi un profesionālā darbība būtiski ietekmējusi Latvijas vitrāžas mākslas attīstību un vēsturi.
