Stambulā novembrī notikusī traģēdija satricinājusi gan Vācijas, gan Turcijas sabiedrību.
Atpūtas brauciena laikā Turcijā dzīvību zaudēja četru cilvēku ģimene no Vācijas – vecāki un divi mazi bērni. Saskaņā ar izmeklēšanas secinājumiem nāvi, visticamāk, izraisījusi saindēšanās ar ķīmiskām vielām viesnīcā.
Ģimene bija apmetusies nelielā viesnīcā Stambulas vēsturiskajā centrā. Jau neilgi pēc ierašanās visiem četriem ģimenes locekļiem bijis liels nelabums, vemšana un reibonis. Viņi vērsušies vietējā slimnīcā, kur saņēmuši neatliekamo medicīnisko palīdzību, pēc tam nogādāti atpakaļ viesnīcā. Tomēr ģimenes veselības stāvoklis īsā laikā kļuvis aizvien smagāks. Nākamajā dienā slimnīcā nomira abi bērni, kuriem bija trīs un seši gadi. Drīz pēc tam nomiruši arī abi vecāki.
Sākotnēji kā iespējamais nāves cēlonis tika minēta pārtikas saindēšanās. Šajā izmeklēšanas posmā tika aizturēti vairāki cilvēki, tostarp ielu tirgotāji. Tomēr turpmākie toksikoloģiskie izmeklējumi šo versiju neapstiprināja.
Vēlākie ekspertu secinājumi liecina, ka ģimene, visticamāk, saindējusies ar ļoti toksiskām vielām, kas izmantotas kaitēkļu – blakšu – apkarošanai viesnīcas telpās. Uz apģērba un viesnīcas numurā tika atrastas insekticīdu pēdas. Šādu vielu lietošana slēgtās telpās ir atļauta tikai ar stingru drošības procedūru ievērošanu. Izmeklēšanā konstatēts, ka viesnīcā neilgi pirms ģimenes ierašanās veikta kaitēkļu apkarošana, taču telpas nav bijušas pietiekami ilgi vēdinātas. Eksperti norāda, ka pēc šādas apstrādes cilvēkiem telpās nevajadzētu atgriezties vismaz vairākas dienas.
Saistībā ar notikušo Turcijā tika aizturēti 11 cilvēki, tostarp viesnīcas vadības pārstāvji un uzņēmuma darbinieki, kas veica ķīmisko apstrādi. Viesnīcas "Harbour Suites Old City" darbība tika apturēta, un kriminālizmeklēšana turpinās.
Notikušais izgaismo nopietnas nepilnības drošības kontroles sistēmā viesmīlības nozarē. Izmeklēšanā izskanējusi informācija, ka kaitēkļu apkarošanas darbus varētu būt veikusi nepietiekami uzraudzīta vai neatbilstoši sertificēta firma, savukārt viesnīcas pārstāvji varētu būt ignorējuši elementārus drošības nosacījumus.
Eksperti norāda, ka šāda veida ķīmiskās vielas var būt nāvējošas pat nelielās devās, īpaši bērniem. Tāpēc notikušais raisa jautājumus ne tikai par konkrētās viesnīcas atbildību, bet arī par uzraudzības mehānismiem kopumā – vai tie ir pietiekami stingri, lai pasargātu viesus no līdzīgiem riskiem.
Šī lieta Turcijā izraisījusi plašas diskusijas par ķīmisko vielu lietošanas uzraudzību tūrisma objektos. Mediji uzsver, ka gadījums var ietekmēt sabiedrības uzticēšanos nozares drošībai, īpaši laikā, kad Turcija ir viens no populārākajiem ceļojumu galamērķiem Eiropas iedzīvotāju vidū.
