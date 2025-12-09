Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) šā gada 26. novembrī noticis augsta riska gadījums — miris pacients, portālu Lasi.lv informē slimnīcas valde. Slimnīcas vadība izsaka visdziļāko līdzjūtību bērna ģimenei un tuviniekiem.
Portāls la.lv raksta, ka miris esot kāds 8 gadus vecs pacients, par iespējamo iemeslu minot mediķa kļūdu. Portāls raksta, ka, iespējams, kāds no mediķiem varētu būt sajaucis medikamentus. Slimnīcas pārstāvji šo izskanējušo informāciju pagaidām nekomentē.
Kā informē BKUS, pašlaik šis gadījums tiek izskatīts, lai noskaidrotu visus nelaimes apstākļus. Tagad Bērnu slimnīcas uzdevums ir izvērtēt notikušo un veikt secinājumus. Tajā pašā laikā jānodrošina darbības turpmākai risku mazināšanai.
Slimnīcas pieeja šajā gadījumā notiek saskaņā ar starptautiski atzītiem pacientu drošības standartiem un labāko pasaules praksi. Bērnu slimnīcas valdes locekle Zane Straume norāda:
"Mēs sadarbojamies ar atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu notikuma izvērtēšanu un secinājumu izdarīšanu."
Primārais uzdevums pašlaik ir ne tikai noskaidrot nelaimes iemeslus, bet arī ieviest risinājumus un sistēmiskas izmaiņas, kas maksimāli samazinātu tamlīdzīgu situāciju atkārtošanos gan Bērnu, gan citās slimnīcās, norāda ārstniecības iestādes vadība.
Ievērojot Pacientu tiesību un Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Bērnu slimnīca par iesaistītajām personām ziņas nesniedz.
