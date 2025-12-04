Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēmusi, ka jāļauj agresorvalsts Krievijas un tās atbalstītājas Baltkrievijas sportistiem neitrālā statusā startēt starptautiskās slēpošanas sacensībās, lai tie varētu tikt pie ceļazīmēm uz Milānas-Kortīnas olimpiskajām spēlēm. 

Šveicē bāzētās Sporta arbitrāžas tiesas lēmums ir identisks tam, kādu tā pieņēma attiecībā uz kamaniņu sportu, kur seši Krievijas sportisti viņnedēļ Kortīnā jau startēja testa sacensībās. Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācija (FIS) 18. oktobrī lēma, ka pagarina aizliegumu agresorvalstu pārstāvjiem piedalīties savās sacīkstēs jebkādā statusā, taču Krievija un Baltkrievija šo lēmumu apstrīdēja CAS. Arī slēpotājiem tagad tiesas lēmums jārespektē. FIS paziņojusi, ka to darīs, un ir izstrādājusi kritērijus, lai noteiktu, kuri Krievijas sportisti un viņu atbalsta personāls atbilst neitralitātes statusam. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē