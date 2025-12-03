Šonedēļ durvis vēris psihoemocionālās rehabilitācijas centrs onkoloģijas pacientiem Dignājas muižā Jēkabpils pusē. Centrs kļūs par vietu, kur gūt spēku gan slimības laikā, gan pēc tās, vēsta 360TV Ziņas.
Muiža atrodas Daugavas krastā, un to ieskauj parks piecu hektāru platībā.
Centrā iekārtoti 12 mājīgi divistabu numuriņi, ēdamzāle un nodarbību telpas. Centra izveide ilga 13 gadus, un ēkā ieguldīti aptuveni 700 000 eiro, lielākoties pateicoties ziedotāju atbalstam.
Ar centra pacientiem nedēļas garumā strādās fizioterapeits, mākslas terapeits, uztura speciālists, psihologs un citi speciālisti. Kopš 2018. gada psihoemocionālās rehabilitācijas programma ir valsts apmaksāta un to īsteno biedrība “Dzīvības koks”.
Plašāk skaties video:
