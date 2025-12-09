Agrā pirmdienas rītā Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā, notika ceļu satiksmes negadījums, kur sadūrās divas vieglās automašīnas. Pēc trieciena viens no spēkratiem apgāzās uz sāniem. Tajā atradās 74 gadus veca sieviete, kura iztikusi bez redzamiem savainojumiem un no mediķu palīdzības atteicās.
Negadījuma dēļ satiksme vairāk nekā stundu tika organizēta pa pretējo joslu. Apgāztajam "Nissan" bojāts viss kreisais sāns, izsists logs un "izšāvies" gaisa spilvens.
Otrs iesaistītais auto — "Audi" — ticis cauri vien ar virsbuves bojājumiem.
"Audi" vadītājs skaidro, ka sācis izbraukt no stāvvietas un pārvietojies pa labo joslu, kad pēkšņi noticis trieciens un sievietes auto apgāzies uz sāniem. Seniore stāsta, ka braukusi pa savu joslu un negadījums noticis pēkšņi un negaidīti.
Seniores auto nav iedarbināms un tika aizvests ar evakuatoru. Policija skaidro notikušā apstākļus.
Plašāk skatieties 8. decembra "Degpunktā" sižetā.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu