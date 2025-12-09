Rīgas pilsētas tiesa pirmdien bijušajam sporta kluba "Babīte" pārstāvim Ģirtam Jeskem par seksuālu vardarbību pret bērniem piesprieda 12 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem.
Spriedums vēl nav stājies spēkā, un to var pārsūdzēt. Prokuratūrā apstiprināja, ka persona ir atzīta par vainīgu četros Krimināllikuma 160. panta ceturtajā daļā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos. Daļēji apmierinātas īpaši aizsargājamo cietušo pārstāvju pieteiktās morālā kaitējuma kompensācijas, nosakot tās 10 000 eiro apmērā par katru noziedzīgo nodarījumu. Cietušajam, kuram izmaksāta valsts kompensācija 3330 eiro apmērā, morālā kaitējuma summa samazināta valsts izmaksātās kompensācijas apmērā, piedzenot šo valsts izmaksāto kompensāciju no apsūdzētā valsts labā.
Apsūdzētais kriminālprocesa laikā savu vainu atzina, sadarbojās ar procesa virzītāju, izvēloties vienkāršāku kriminālprocesa pabeigšanas formu – vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Vienošanās bija par brīvības atņemšanu uz desmit gadiem, norādīja prokuratūrā.
Vienošanās tiesā netika apstiprināta, jo pēc tās noslēgšanas cietušā pārstāvji nolēma pieteikt morālā kaitējuma kompensāciju, līdz ar to iztiesāšanas laikā tiesa pārgāja uz mutvārdu procesu.
Neminot personas vārdu, Valsts policija iepriekš paziņojumā medijiem norādīja, ka policija kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret 1983. gadā dzimušu vīrieti – kāda futbola kluba menedžeri, kurš tiek turēts aizdomās par seksuālu vardarbību pret trim mazgadīgām personām, kas notika šā gada martā un aprīlī. Kriminālprocess sākts šogad 21. aprīlī, pamatojoties uz bērnu vecāku sniegtajām ziņām. Nodarījums noticis viesnīcas numuriņā Spānijā no 17. līdz 19. aprīlim futbola kluba organizētā brauciena laikā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis nakts laikā viesnīcas numuriņā, guļot vienā gultā ar mazgadīgiem zēniem, bija veicis seksuāla rakstura darbības ar diviem 2013. gadā dzimušiem zēniem nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušo ķermeni, informēja policija. Turpmākas izmeklēšanas gaitā tika atklāts vēl viens seksuālas vardarbības gadījums pret citu 2013. gadā dzimušo zēnu, kas notika šā gada martā Latvijā.
Jeske kandidējis pašvaldības vēlēšanās Mārupes novadā no Latvijas Reģionu apvienības (LRA) saraksta. Viņš gan nebija LRA biedrs, bet sarakstā tika iekļauts kā vietējās sporta kopienas pārstāvis. Pēc Jeskes aizturēšanas Latvijas Futbola federācija paziņoja, ka "Babītes" pārstāvis ir atstādināts no jebkādām ar futbolu saistītām aktivitātēm.
