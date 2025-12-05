"Mēs neplānojam karot ar Eiropu..., bet, ja Eiropa nolems sākt karu, mēs esam gatavi – jau tagad," saka Vladimirs Putins. 

Vislabāk šo paziņojumu skatīties video, varbūt pat var noskatīties otru reizi ar izslēgtu skaņu, lai redzētu tikai grimases, kas atspoguļo naidu un pašpārliecinātību. Ko ļoti līdzīgu Putina uzvedībā varēja vērot arī 2022. gada sākumā, kad viņš jau bija pieņēmis lēmumu par pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Šoreiz piezīme par Eiropu un karu tika pateikta neilgi pirms tikšanās ar ASV prezidenta Donalda Trampa uz Maskavu sūtītajiem pārstāvjiem, lai runātu par tā saukto miera plānu. Eiropa, kā to pasniedz Putins, tam mēģinot traucēt.

Jā, bet viņš taču saka, ka neplāno karot, iebildīs labticīgie (arī politisku un biznesa interešu vadītie). Viņš saka – "Ja Eiropa nolems...", bet mēs taču zinām, ka Eiropa nevēlas karot, tad jau viss kārtībā, vai ne? Vai ne...

