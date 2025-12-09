Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) ziņo, ka no otrdienas, 9. decembra, valstī sākusies gripas epidēmija. Lēmums pieņemts, balstoties uz Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL) jaunākajiem monitoringa datiem.
NMRL ziņo, ka no 1. līdz 7. decembrim pozitīvo paraugu īpatsvars būtiski pieaudzis — līdz 18,1%, kas ir divkāršs pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējās nedēļas 9,1%.
Līdz ar to jau pārsniegts epidēmijas slieksnis.
SPKC turpina apkopot pilnos monitoringa rezultātus. Tie tiks publicēti nedēļas pārskatā.
Speciālisti atgādina, ka vislielākais komplikāciju risks ir senioriem, pacientiem ar hroniskām saslimšanām, onkoloģijas un hronisku infekciju slimniekiem, kā arī cilvēkiem ar novājinātu imunitāti.
Īpašs risks ir maziem bērniem un grūtniecēm.
Eksperti uzsver, ka efektīvākais veids, kā pasargāties no gripas, ir vakcinācija. Imunitāte izveidojas 10–14 dienās, un, tā kā gripas sezona turpinās līdz pat maija beigām, vakcinēties joprojām ir vērts arī epidēmijas laikā — īpaši pirms plānveida medicīniskām procedūrām.
SPKC mājaslapā pieejams saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju gadījumos, ja viņu ģimenes ārsta praksē vakcīnu nav. Saraksts tiek regulāri aktualizēts.
Lai mazinātu inficēšanās risku, iedzīvotāji aicināti izvairīties no vietām ar lielu cilvēku skaitu, retāk izmantot sabiedrisko transportu, regulāri mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī nepieskarties sejai ar netīrām rokām.
Tāpat jāievēro klepus un elpceļu higiēna, jāvēdina telpas un jādezinficē virsmas.
SPKC norāda — īpaši svarīgi ir izvairīties no kontakta ar slimiem cilvēkiem, bet riska grupu pārstāvjiem sabiedriskās vietās rekomendēts lietot medicīnisko masku vai respiratoru.
Cilvēkiem ar elpceļu slimības simptomiem jāpaliek mājās un jāsazinās ar savu ārstu. Epidēmijas laikā valsts apmaksā ģimenes ārstu mājas vizītes gripas pacientiem ārsta praksē noteiktajā teritorijā, pacientam maksājot vien 2,85 eiro iemaksu.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu