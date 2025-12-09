Četri cilvēki ir miruši un viens pazudis bez vēsts pēc tam, kad spēcīgs vilnis jūrā ierāva peldētāju kompāniju. Cilvēki atpūtās Spānijas salā Tenerifē populārā jūras baseinā pie akmeņainā rietumkrasta, ziņo Spānijas iestādes un vēsta "The Guardian".
Glābšanas komanda trīs līķus atrada svētdien — 33 gadus vecu vīrieti, 55 gadus vecu sievieti un vēl kādu vīrieti, par kuru papildu informācija nav sniegta. Glābšanas operācijā izmantoti ūdens motocikli un helikopteri. Ceturtais upuris — sieviete — mira pirmdien, dienu pēc tam, kad viņa notikuma vietā atdzīvināta un nogādāta slimnīcā.
Divi upuri bija rumāņu izcelsmes un divi — slovāku — apgalvo attiecīgo valstu valdības. Plašāka informācija par mirušo identitāti nav sniegta.
Atsaucoties uz vietējiem medijiem, “Isla Cangrejo” baseins Tenerifes “Los Gigantes” piekrastē ir ļoti populāra ārzemju tūristu atpūtas vieta. Vienā pusē to norobežo vulkānisks iezis un otrā pusē tas ar betona sienu norobežots no jūras. Baseins atrodas gandrīz jūras līmenī un atrašanās tajā var būt ļoti bīstama, kad jūra ir nemierīga, jo lielie viļņi var viegli pārvarēt betona barjeru.
Vietējie mediji ziņo, ka
laikā, kad peldētāji tika izsviesti jūrā, bija izsludināts brīdinājums par nemierīgu jūru. Ziņots arī, ka baseins peldētājiem bijis slēgts kopš 3. decembra.
Vietējie iedzīvotāji apgalvo, ka peldētāji ignorēja zīmes un uzstādīto nožogojumu, kas paredzēts, lai atturētu cilvēku došanos baseinā. Cilvēki teica, ka ikvienam, kurš ierauts jūrā, ir ļoti grūti tikt atpakaļ uz akmeņiem, kas atrodas pie baseina.
“Cilvēki neapzinās to kāda šeit ir jūra un neapzinās baseina bīstamību. Tur zemāk ir akmeņi, uz kuriem cilvēki uzkrīt un nespēj tikt atpakaļ. Tas ir ļoti bīstami,”
teica kāds iedzīvotājs, kurš vēlējās palikt anonīms.
Pašvaldības Santiago Del Teide mērs Emilio Navarro izsaka līdzjūtību mirušo cilvēku ģimenēm un teica, ka glābšanas komandas pirmdien turpināja pazudušā peldētāja meklēšanu.
Viņš teica, ka iestādes spers papildu soļus, lai brīdinātu peldētājus par draudiem un atrunātu viņus no došanās baseinā, kad jūra ir nemierīga. “Mēs lūdzam cilvēkus pievērst uzmanību norādēm, ko izvietojušas mūsu dienesti,” viņš teica. “Tās paredzētas, lai parūpētos un pasargātu ikvienu.”
