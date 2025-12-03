Ar jaunu singlu "Labākais draugs" klausītājus iepriecina ZeBrene un Estere Tauriņa. Tas ir platoniskas tuvības stāsts par robežu, kas reizēm kļūst pārāk vilinoša. Tā ir dziesma, kas savieno divas balsis, divus skatpunktus un divas pieredzes, kas satiekas pusceļā — tur, kur klusums kļūst par sarunu un tuvība — par atklātību.
Pēc ilgāka pārtraukuma Zebrene atgriežas ar duetu, ko ilgi bija gaidījis, jo neviena balss līdz šim nav bijusi "tā īstā". Tikai izdzirdot Esteres balsi, viņš saprata — šī ir trāpīgākā balss, kas var pabeigt dziesmu līdz galam.
""Labākais draugs" ir metaforisks stāsts par tuvību, kas atgādina čipsu paku — gribas vēl un vēl, bet vienmēr bail, ka nespēsi apstāties. Dziesma nodota klausītājiem ar nolūku, lai katrs pats "paņem vienu čipsi" un klusumā to nobauda. Kad parādīju Esterei dziesmas skici, viņa teica, ka šī sajūta viņai ir labi pazīstama.
Ar savu balsi viņa piešķīra dziesmai ne tikai noskaņu, kas tai bija vajadzīga, bet arī papildināja domu, aizpildīja trūkstošās rindiņas, padarot dziesmu pilnīgu,"
stāsta ZeBrene.
"Atceros, ka aptuveni pirms gada, šķiet, septembrī sazinājāmies ar ZeBreni, un viņš teica, ka atsūtīs vienu demo ierakstu — varbūt gribu paturpināt un iedziedāt. Noklausījos un uzreiz bija "klikšķis", jo stāsts ar mani ļoti norezonēja. Sapratu, ka nevaru šo dziesmu palaist vaļā. Tikāmies šajā pavasarī, sarakstījām turpinājumu, dziesma bija teju gatava, bet visu laiku šķita, ka trūkst vēl kaut kas. Tāpēc teicu, ka vajag vēl kādu balsi. Ieminējos ZeBrenei, ka varbūt tieši viņš varētu iedziedāt daļu no dziesmas. Priecājos, ka viņš piekrita — citādi, iespējams, vēl aizvien meklētu kādu, kurš šo var uzņemties uz saviem pleciem," piebilst Estere Tauriņa.
