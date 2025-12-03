Kad līdzīgas tēmas aplūkojam ar starptautisko attiecību un politikas zinātņu studentiem, dažkārt provokatīvi jautāju: kā tas nākas – dzīvojam brīvā tirgū, brīvā valstī, kāpēc vēl būtu kaut kā īpaši jāatbalsta mediji?
Visi taču var izdzīvot, atrast savu auditoriju un justies laimīgi! Līdz šim nekādas īpaši liberālas idejas šajā sakarā neesmu dzirdējis; visbiežāk atkārtojas arguments, ka mediji ir jāatbalsta, lai uzlabotu saturu un kvalitāti. Un man patiešām nav ko iebilst.
Kā to pastāvīgi atkārtoju saviem studentiem un arī 19. novembrī Viļņā notikušajā starptautiskajā konferencē "Media Support: Between Public Good and Market Logic", lēmumi par atbalstu medijiem un žurnālistikai ir vienā vai otrā veidā politiski, bet katrs politisks jautājums sākas ar noteiktām vērtībām. Labklājību var veidot, balstoties uz dažādām vērtībām. Ja skatāmies konkrētāk uz mediju politiku, galvenais atskaites punkts ir sabiedriskais labums, kuru var sadalīt trīs labklājības aspektos: politiskajā, sociālajā un ekonomiskajā labklājībā, turklāt pirmā parasti garantē arī pārējās divas.
Politiskajai labklājībai pirmām kārtām ir jānodrošina vārda brīvība. Taču ne mazāk būtisks aspekts ir pieejamība. Varētu domāt, ka interneta laikmetā visi var piekļūt saturam, bet nedrīkst aizmirst par sociāli mazāk aizsargātām grupām un tā sauktajām mediju tuksneša teritorijām. Daļa satura mūsdienās ir pieejama par maksu, un ne visi to var atļauties, tāpēc ir jābūt noteiktai bāzei jeb brīvi pieejamiem kanāliem, kuri sabiedriskajiem medijiem jānodrošina bez maksas. Pieejamībā ietilpst arī tehniskie aspekti – piemēram, mobilie sakari. Lietuvas, tāpat kā Latvijas, pierobežā ir zonas, kur Baltkrievijas vai Krievijas apraide ir spēcīgāka par vietējo. Kaut arī tas skar nelielu iedzīvotāju daļu, viņi tomēr nonāk citā informatīvajā telpā.
Savukārt, ja lūkojamies uz pienesumu sociālajā labklājībā, tā ir, pirmkārt, satura kvalitāte un, otrkārt, sabiedrības saliedēšana un identitātes veidošana. Tas ir svarīgi, it sevišķi mūsu ģeopolitiskās realitātes apstākļos, un mediji nav kaut kāds sekundārs sociāls konstrukts, bet spēcīgs rīks šā mērķa sasniegšanai.
Protams, bez ekonomiskās labklājības tas viss nebūtu iespējams – ir nepieciešama efektīva mediju tirgus darbība, darba vietas un arī peļņa. Bez peļņas nav iespējams radīt kvalitatīvu saturu.
Taču jāapzinās, ka tirgus ir nepilnīgs un ne visas nišas ir komerciāli izdevīgas – piemēram, kultūras tēmās vai minoritāšu saturā komerciālie mediji īsti negrib iedziļināties nelielās auditorijas dēļ. Šādos gadījumos valsts atbalsts palīdz "aizlāpīt" tirgus robus, turklāt veicina dažādību un palīdz stiprināt demokrātiju, padarot sabiedrību informētāku.
Mediju organizācijas un žurnālisti, kas saņem valsts budžeta atbalstu, saskaras ar izaicinājumu saglabāt neatkarību no valdības. Tāpēc ir būtiski ievērot tā saukto rokas stiepiena attāluma principu – atbalsta līdzekļiem jābūt sadalītiem struktūrās, kuras nav saistītas ar valdību. Lietuvā šāda struktūra ir Mediju atbalsta fonds (MAF), kura dibinātāji (akcionāri) ir Kultūras ministrija un divas mediju organizāciju asociācijas. Lēmumus par līdzekļu sadali pieņem MAF padome, kuras vairākumu veido žurnālistu un mediju organizāciju pārstāvji. Iesniegtos satura projektus pēc tam izvērtē nolīgti eksperti. To bieži dēvē par pašregulāciju, taču, ja mediju pārstāvji paši sadala savai nozarei piešķirto naudu, rodas jautājumi par objektivitāti. Tāpēc, pilnveidojot atbalsta sadales mehānismu, lēmumu pieņemšanā būtu jāiesaista vairāk neatkarīgu ekspertu.
