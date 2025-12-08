Sinoptiķi prognozē, ka turpmākajās nedēļās Latvijā neiestāsies noturīgs sals vai sniegs, un šī gada decembris var kļūt par vienu no siltākajiem novērojumu vēsturē.
Mēneša vidējā temperatūra varētu būt ap +3 grādiem, kas līdzinās 2019. un 2015. gada decembrim, bet rekordaugstais decembra siltums +4,3 grādi reģistrēts 2006. gadā. Parastā decembra temperatūra ir -1,1 grāds.
Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra dati liecina, ka šonedēļ temperatūra Latvijā būs aptuveni sešus grādus virs normas.
Arī nākamnedēļ saglabāsies siltāks laiks. Mēneša beigās iespējams temperatūras kritums.
Tuvākajās dienās gaidāms mākoņains un lietains laiks, pūtīs mēreni dienvidrietumu vēji, piekrastē brāzmaināki. Gaisa temperatūra būs +4 līdz +9 grādi.
