Pirms došanās uz templi, Kuģu ģimene raidījumā “Ģimene burkā” velta laiku angļu valodas nodarbībai mājās. Šī aktivitāte sniedz iespēju Lindai pastāstīt vairāk par savu profesionālo pieredzi un iegūto izglītību. Izrādās, ka angļu valoda Lindai nav vienkārši svešvaloda, bet ir svarīga viņas dzīves sastāvdaļa.
Linda atklāj, ka viņa ir ieguvusi bakalaura grādu angļu filoloģijā, kam sekoja maģistra grāds tulkošanas jomā. Lai gan kādā dzīves posmā viņa strādāja par tulkotāju, šī profesija nekļuva par viņas galveno nodarbošanos. Viņa atzīst: "Kaut ko dzīvē esmu arī tulkojusi, bet baigi maz."
Ar laiku Linda saprata, ka viņu patiesībā piesaista pedagoģiskais darbs. Tāpēc viņa pieņēma lēmumu mainīt profesiju, lai kļūtu par skolotāju. Viņa dalās pieredzē: "Es izdomāju, ka gribu pamēģināt mācīt angļu valodu. Es izgāju kursu un Latvijas Universitātē ieguvu angļu valodas skolotājas kvalifikāciju. Tā kā es varu pasniegt arī angļu valodu skolā."
Runājot par bērnu nākotnes vīziju, Linda uzsver, ka izglītībai ģimenē ir ārkārtīgi augsta vērtība. Viņa norāda, ka vēlme redzēt dēlus izglītotus ir kopīgs mērķis abiem vecākiem: "Kopumā varu apgalvot, ka mēs abi ar Uģi vēlētos, lai mūsu bērniem būtu augstākā izglītība, lai viņi kaut ko izmācās. Man tas bija ļoti svarīgi, Uģim mazāk, bet mēs esam vienisprātis, ka izglītība ir svarīga."
Lindas karjeras attīstība un principi liecina, ka viņa ne tikai nepārtraukti pilnveido sevi, bet arī ar lielu rūpību un atbildību raugās uz savu bērnu izglītības ceļu. Pašlaik ģimenē vecākais dēls Tamals mācās, izmantojot mājmācības programmu.
