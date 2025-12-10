Overcast 6.1 °C
Guna, Judīte
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
#hokejisti #izlase #sacensības #sportisti #treneri

Latvijas hokeja izlasei pēdējā pārbaude pirms Milānas

Gints Narogs / Latvijas Avīze
2025. gada 10. decembris, 00:00
Renārs Krastenbergs novembrī Vācijas kausa izcīņā spēlē pret Austriju guva divus vārtus.
Foto: LHF

Latvijas hokeja izlase rīt Slovākijas pilsētā Banskā Bistricā ar spēli pret Norvēģiju un parīt pret mājiniekiem aizvadīs pēdējo pārbaudes turnīru pirms februārī gaidāmajām ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā un Kortīnā.

Galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam ar palīgiem šī būs vēl viena iespēja vēlreiz izsijāt potenciālos olimpiešus, bet kādam no spēlētājiem pēdējā iespēja iekāpt Milānas vagonā.

Daudz izmaiņu

Atšķirībā no novembrī notikušā turnīra Vācijā izlases sastāvs šoreiz nav tik jaudīgs. Piemēram, no Vācijas otrās līgas netika saukts izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš, kurš Landshūtē pierādīja, ka ir pelnījis braukt uz olimpiskajām spēlēm. Tāpat nav izsaukts nesen klubu nomainījušais Oskars Batņa, kurš no Čehijas ir atgriezies Somijas līgā, savukārt jaunais talants Alberts Šmits pievienosies Latvijas junioru U-20 izlasei, kas šonedēļ sāks gatavošanos pasaules čempionātam. Tāpat pēdējā brīdī nācās veikt arī būtiskas izmaiņas vairāku hokejistu savainojumu dēļ. Tā uz Slovākiju nedosies vārtsargs Gustavs Grigals, kura vietā paņemts Ēriks Vītols. Aizsardzībā veselības likstu dēļ šoreiz nebūs pieredzējušā Ralfa Freiberga, bet iespēja tiks dota Kristoferam Bindulim, kurš tāpat kā Vītols spēlē Slovākijas čempionātā. Lielākās izmaiņas uzbrukumā – no izsauktajiem hokejistiem traumu dēļ izlasē tomēr nebūs Toma Andersona, Raimonda Vītoliņa un Haralda Egles, bet iespēja tiks dota Rihardam Melnalksnim no Šveices otrās līgas un Latvijas virslīgas labākajam snaiperim Kārlim Ozoliņam no Liepājas hokeja komandas, kurš izlasē bija jau novembrī turnīrā Vācijā.

Līdzīgi kā novembrī, arī tagad Vītoliņš devis iespēju spēlētājiem, kuri ir bez darba, – Rihardam Bukartam un Mikam Indrašim, kurš zaudējis darbu Čehijā (Slovākijā būs visi trīs brāļi Bukarti, arī Roberts, kurš nesen ticis pie darba Austrijā, un Rodžers). Vītoliņš gan publiski izteicies, ka tie, kuri būs bez darba un tātad spēļu prakses, uz Milānu netiks ņemti. Latvijas izlases olimpiskais sastāvs ir jānosauc līdz gadu mijai.

Labākais darbs pasaulē

Viens no pēdējo gadu Latvijas izlases pamatvērtībām bijis uzbrucējs Renārs Krastenbergs. Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs viņš ar pieciem punktiem (1+4), daudziem par pārsteigumu, bija rezultatīvākais Latvijas izlases rindās. Šī gada pasaules čempionātu Stokholmā Renārs gan izlaida, jo viņa ģimene pavasarī sagaidīja pirmdzimto. Arī novembrī aizvadītajā turnīrā Vācijā Krastijs, kā viņu sauc komandā, bija viens no redzamākajiem spēlētājiem, uzvarā pret Austriju (4:2) iemetot divas ripas. Šosezon 26 gadus vecais jelgavnieks ir spēris soli augšup savā karjerā, debitējot Čehijas ekstralīgā, kur Olomoucas komandā līdz šim 29 spēlēs izcēlies ar pieciem precīziem metieniem un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Ar 14 punktiem viņš ir ceturtais rezultatīvākais spēlētājs klubā. Par to, kā klājies Čehijā, un par gaidāmo turnīru Slovākijā Renārs vairāk pastāstīja intervijā "Latvijas Avīzei".

R. Krastenbergs: Uz izlasi braukt vienmēr ir liels prieks. 

Klubs un valstsvienība tomēr ir atšķirīgas lietas – citas taktiskās sistēmas, citi partneri, ir ātri jāpārslēdzas un visiem jāatrod saskaņa. 

Pārējais darbs, kā jau ierasti pirms šādiem pārbaudes turnīriem: metienu vingrinājumi, sadarbības, pieslīpēšanās maiņas partneriem. Treniņā biju vienā maiņā ar Denisu Smirnovu un Miku Indraši. Jābūt gataviem cīņai, jo arī slovāki un norvēģi nopietni gatavojas.

Jautāšu tieši, kā šobrīd vērtē savas izredzes tikt uz olimpiskajām spēlēm?

Var just, ka šis ir olimpiskais gads – visi raujas, cenšas sevi parādīt no labākās puses klubos un arī izlasē un nu ir pēdējā pārbaude, pēdējā iespēja katram atstāt labu iespaidu treneriem. Es gan cenšos par olimpiādi tagad nedomāt, bet fokusēties un aizvadīt divas labas spēles Slovākijā. Beigās jau redzēs, kāds būs tas gala rezultāts, bet spēlēt Milānā, protams, ir mans mērķis.

Vācijas kausā novembrī vinnējāt tikai Austriju...

Tas bija grūts turnīrs, pretinieki bija nopietni gatavojušies un atveduši labus sastāvus. Mēs neparādījām savu labāko sniegumu, taču ko tur tagad daudz domāt, klāt nākamās spēles un galvenais tagad kvalitatīvi nospēlēt tajās.

Kā esi iedzīvojies Olomoucā?

Viss ir labi, man nav par ko sūdzēties. Kā komanda spēlējam diezgan labi, uzvaras lēnām krājas. Čehijā turnīra tabula ir ļoti saspringta un situācija blīva – pāris uzvaras, esi augšā, pāris zaudējumi, jau esi lejā. Man ļoti interesanta sezona, jo Čehijas ekstralīgā nav sliktu komandu, katra spēle jau tagad ir kā "play off". Olomoucā kolektīvs ir ļoti labs. Viņiem pirmo gadu ir ārzemnieki, un sākumā varēja just, ka čehiem tas ir diezgan neierasti, bet tagad esam saliedējušies. Mums atšķirībā no Čehijas topa klubiem spiediens nav tik liels, varam baudīt hokeju, tāpēc arī labi spēlējam un lēnā garā ejam uz priekšu.

Pērn Olomoucas vienība palika pēdējā vietā un cīnījās par palikšanu ekstralīgā. Tagad ir lielāki mērķi?

Arī šogad galvenais ir nepalikt pēdējiem un neatkārtot pagājušā gada kļūdas, jo sākums un vidus viņiem bija labs, bet tad komanda palaidās un nokrita līdz pašai apakšai. Mums komandā nav grandu ar skaļiem uzvārdiem, uz priekšu ejam no spēles uz spēli un, kā jau minēju, mums katrs mačs ir kā izslēgšanas spēles.

Ar savu sniegumu esi apmierināts?

Vienmēr jau gribētos vairāk un labāk, taču, tā kā man šis ir pirmais gads Čehijā, varbūt sākumā bija kaut kāds adaptācijas laiks. 

Ja man pašam jāvērtē, tad teiktu, ka spēlēju labi, lai gan punkti nekrājas, kā gribētos.

No otras puses, mēs arī kā komanda nemetam baigi daudz ripas iekšā. Jebkurā gadījumā esmu apmierināts, spēlēju daudz, par to vispār nevaru sūdzēties, treneris uzticas.

Čehijā iemest ir grūtāk nekā Slovākijā, kur pērn salādēji 31 ripu?

Pilnīgi noteikti, te aizsardzība ir primārais, arī vārtsargi katrā komandā ir augstākā līmeņa, visas komandas labi spēlē mazākumā. Čehijas līgā ir grūtāk izveidot bīstamu uzbrukumu vai tikt pie simtprocentīgiem momentiem. Šī ir spēcīgākā līga, kurā līdz šim esmu spēlējis.

Kādas attiecības ir ar galveno treneri Robertu Petrovicki, kuru Latvijā atceras no Rīgas "Dinamo" laikiem?

Viņš jau nav vienīgais no Olomoucas, kurš savulaik uzspēlēja Rīgā, arī vārtsargu treneris Martins Pruseks un šā brīža pamatvārtsargs Matejs Mahovskis ir ar pieredzi Latvijas hokejā. Petrovickim šis ir pirmais gads kā galvenajam trenerim, un var just, ka viņš grib pierādīt sevi. Man personīgi ar viņu attiecības ir labas.

Čehija ir hokeja valsts. To var just arī Olomoucas kluba spēlēs?

Pilnīgi noteikti, fani ir ļoti atsaucīgi un skaļi ne tikai pie mums, bet arī citviet. Gandrīz katrā spēlē ir pilna arēna, vienalga, vai spēlē mājās vai izbraukumā. Čehijā hokeju mīl. Arī sadzīves ziņā par visu ir padomāts, dzīvošanas aptākļi labi, esmu kopā ar ģimeni. Pirms tam biju dzirdējis, ka Olomouca ir viena no foršākajām Čehijas pilsētām, un tā arī ir.

Pavasarī jums ģimenē bija liels notikums. Kā jūties tēva ādā?

Jā, piedzima meitiņa. Skaidrs, ka dzīve ir mainījusies, pirmais gadiņš jau esot tas grūtākais, bet audzināt bērnu – tas noteikti ir labākais darbs pasaulē. Lielākā darītāja jau ir sieva, paldies viņai, ka nes to lielāko nastu.

Latvijas izlases sastāvs turnīram Slovākijā

  • Vārtsargi – Ivars Punnenovs (Rapersvīlas-Jonas "Lakers", Šveice), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija), Jānis Voris (Kijivas "Capitals", Latvija)
  • Aizsargi – Jānis Jaks, Roberts Mamčics (abi Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Artūrs Andžāns (Hāmenlinnas "HPK", Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice), Sandis Smons ("Churs", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija)
  • Uzbrucēji – Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis, Rihards Bukarts (abi bez kluba), Roberts Bukarts (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Anglet", Francija), Kārlis Ozoliņš (Liepājas hokeja komanda, Latvija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice).

Hokejs
