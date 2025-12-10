Latvijas hokeja izlase rīt Slovākijas pilsētā Banskā Bistricā ar spēli pret Norvēģiju un parīt pret mājiniekiem aizvadīs pēdējo pārbaudes turnīru pirms februārī gaidāmajām ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā un Kortīnā.
Galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam ar palīgiem šī būs vēl viena iespēja vēlreiz izsijāt potenciālos olimpiešus, bet kādam no spēlētājiem pēdējā iespēja iekāpt Milānas vagonā.
Daudz izmaiņu
Atšķirībā no novembrī notikušā turnīra Vācijā izlases sastāvs šoreiz nav tik jaudīgs. Piemēram, no Vācijas otrās līgas netika saukts izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš, kurš Landshūtē pierādīja, ka ir pelnījis braukt uz olimpiskajām spēlēm. Tāpat nav izsaukts nesen klubu nomainījušais Oskars Batņa, kurš no Čehijas ir atgriezies Somijas līgā, savukārt jaunais talants Alberts Šmits pievienosies Latvijas junioru U-20 izlasei, kas šonedēļ sāks gatavošanos pasaules čempionātam. Tāpat pēdējā brīdī nācās veikt arī būtiskas izmaiņas vairāku hokejistu savainojumu dēļ. Tā uz Slovākiju nedosies vārtsargs Gustavs Grigals, kura vietā paņemts Ēriks Vītols. Aizsardzībā veselības likstu dēļ šoreiz nebūs pieredzējušā Ralfa Freiberga, bet iespēja tiks dota Kristoferam Bindulim, kurš tāpat kā Vītols spēlē Slovākijas čempionātā. Lielākās izmaiņas uzbrukumā – no izsauktajiem hokejistiem traumu dēļ izlasē tomēr nebūs Toma Andersona, Raimonda Vītoliņa un Haralda Egles, bet iespēja tiks dota Rihardam Melnalksnim no Šveices otrās līgas un Latvijas virslīgas labākajam snaiperim Kārlim Ozoliņam no Liepājas hokeja komandas, kurš izlasē bija jau novembrī turnīrā Vācijā.
Līdzīgi kā novembrī, arī tagad Vītoliņš devis iespēju spēlētājiem, kuri ir bez darba, – Rihardam Bukartam un Mikam Indrašim, kurš zaudējis darbu Čehijā (Slovākijā būs visi trīs brāļi Bukarti, arī Roberts, kurš nesen ticis pie darba Austrijā, un Rodžers). Vītoliņš gan publiski izteicies, ka tie, kuri būs bez darba un tātad spēļu prakses, uz Milānu netiks ņemti. Latvijas izlases olimpiskais sastāvs ir jānosauc līdz gadu mijai.
Labākais darbs pasaulē
Viens no pēdējo gadu Latvijas izlases pamatvērtībām bijis uzbrucējs Renārs Krastenbergs. Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs viņš ar pieciem punktiem (1+4), daudziem par pārsteigumu, bija rezultatīvākais Latvijas izlases rindās. Šī gada pasaules čempionātu Stokholmā Renārs gan izlaida, jo viņa ģimene pavasarī sagaidīja pirmdzimto. Arī novembrī aizvadītajā turnīrā Vācijā Krastijs, kā viņu sauc komandā, bija viens no redzamākajiem spēlētājiem, uzvarā pret Austriju (4:2) iemetot divas ripas. Šosezon 26 gadus vecais jelgavnieks ir spēris soli augšup savā karjerā, debitējot Čehijas ekstralīgā, kur Olomoucas komandā līdz šim 29 spēlēs izcēlies ar pieciem precīziem metieniem un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Ar 14 punktiem viņš ir ceturtais rezultatīvākais spēlētājs klubā. Par to, kā klājies Čehijā, un par gaidāmo turnīru Slovākijā Renārs vairāk pastāstīja intervijā "Latvijas Avīzei".
R. Krastenbergs: Uz izlasi braukt vienmēr ir liels prieks.
Klubs un valstsvienība tomēr ir atšķirīgas lietas – citas taktiskās sistēmas, citi partneri, ir ātri jāpārslēdzas un visiem jāatrod saskaņa.
Pārējais darbs, kā jau ierasti pirms šādiem pārbaudes turnīriem: metienu vingrinājumi, sadarbības, pieslīpēšanās maiņas partneriem. Treniņā biju vienā maiņā ar Denisu Smirnovu un Miku Indraši. Jābūt gataviem cīņai, jo arī slovāki un norvēģi nopietni gatavojas.
Jautāšu tieši, kā šobrīd vērtē savas izredzes tikt uz olimpiskajām spēlēm?
Var just, ka šis ir olimpiskais gads – visi raujas, cenšas sevi parādīt no labākās puses klubos un arī izlasē un nu ir pēdējā pārbaude, pēdējā iespēja katram atstāt labu iespaidu treneriem. Es gan cenšos par olimpiādi tagad nedomāt, bet fokusēties un aizvadīt divas labas spēles Slovākijā. Beigās jau redzēs, kāds būs tas gala rezultāts, bet spēlēt Milānā, protams, ir mans mērķis.
Vācijas kausā novembrī vinnējāt tikai Austriju...
Tas bija grūts turnīrs, pretinieki bija nopietni gatavojušies un atveduši labus sastāvus. Mēs neparādījām savu labāko sniegumu, taču ko tur tagad daudz domāt, klāt nākamās spēles un galvenais tagad kvalitatīvi nospēlēt tajās.