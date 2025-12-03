Šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Olga un Kaspars Kambalas plāno atvērt kosmētikas veikalu. Kaut arī sākotnēji bija plānots atklāšanu svinēt šī gada rudenī, viss ir pamatīgi ieildzis. Nu abi nolēmuši nopietni pievērsties šim jautājumam un lemj, kādā krāsā vēlas redzēt sava veikala telpas.
Ieejot topošā veikala telpās, Olga stāsta Kasparam, ka ir kāda “maģiska” aplikācija, ar kuras palīdzību var izvēlēties vispiemērotāko sienu krāsu. Apskatot dažādus toņus, abi secina, ka, iespējams, viena siena jākrāso šokolādes tonī.
“Tagad vismaz būs motivācija kaut ko darīt! Citādāk atnāk viens meistars, pasaka, ka 3000 eiro par remontu, otrs nemaz neatnāk. Mēs paši tiksim galā. Mēs divatā nokrāsosim šo veikalu, vīrs!” apņēmības pilna ir Olga.
Viņa nolemj arī ķerties klāt nākamajiem darbiem – biznesa plāna sagatavošanai. Tiesa, šo uzdevumu viņa uzticēs “Chat GPT” jeb mākslīgajam intelektam. “Es pēdējā laikā sāku ļoti bieži lietot “Chat GPT”, es esmu sajūsmā par to. Man ir prieks, ka es dzīvoju nākotnē! Izmantoju to katru otro dienu noteikti,” atklāj Olga.
Viņa stāsta, ka pēc sarunas ar mākslīgo intelektu ir sapratusi, ka nevajag radīt kārtējo lokālo veikalu jeb knapi velkošo mazo biznesu: “Kad es viņam pajautāju, kā to visu uzlabot, viņš man iedeva veselu sarakstu, kas ir vajadzīgs – lai ir spontānie pirkumi, cik naudas jāiegulda, ko vajag. Saproti, man uzreiz spārni parādījās! Un parādījās arī vīzija.”
Abi secina, ka līdz šim īsti nav bijis uzrāviena, lai pieķertos darbiem veikala atvēršanai, taču nu “viss aizgāja”. Olga stāsta, ka sākotnēji bija plāns atklāt veikalu oktobrī, taču abiem uz laiku bija nolaidušās rokas un patraucējuši citi apstākļi. Par nākamo plānoto atklāšanas datumu pāris vispirms plāno apspriesties ar mākslīgo intelektu.
