"Latvijas iedzīvotāju noskaņojums 2025. gada nogalē ir izteikti pretrunīgs – cerības uz lielākām algām aug, taču maciņi jūtas arvien plānāki," tā savā preses relīzē raksta AS "Citadele banka" pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju.
Bankas galvenais ekonomists Kārlis Purgailis: "Gada noslēgumā redzam atšķirīgu patērētāju vērtējumu par ienākumu un finanšu perspektīvām. Algu gaidas kļūst optimistiskākas, kas saistīts ar stabilo nodarbinātības līmeni un spiedienu uz uzņēmumiem pakāpeniski palielināt atalgojumu. Taču iedzīvotāju skatījums uz kopējo finansiālo situāciju pasliktinās noturīgās pārtikas un mājokļa izmaksu inflācijas dēļ. Oktobrī pārtikas cenas Latvijā pieauga par 5,6% salīdzinājumā ar 2024. gada oktobri, bet elektrība, gāze – par 6,2%." Tāpat par 12% audzis apkures tarifs Rīgā, un tas viss negatīvi ietekmējot patērētāju vērtējumu par savām finansēm.
Aptaujas dati liecinot, ka 14% Latvijas iedzīvotāju gaidīja algu pieaugumu – tas esot augstākais optimisma līmenis kopš gada sākuma. Tāpat esot samazinājies to respondentu īpatsvars, kuri paredz algu kritumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu