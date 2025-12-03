Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieku Olgas un Kaspara Kambalu mājoklī ir jūtama patīkama kņada – ciemos ieradusies Olgas mazmeita Ariela. Neskatoties uz drēgno un nomācošo laiku aiz loga, Olga un Kaspars nonāk pie secinājuma, ka šī ir īstā diena, lai dotos ārā pastaigā. Tomēr rīta sagatavošanās process ātri vien pārtop smieklīgā ikdienas apjukumā, kad Kaspars ar izbrīnu konstatē, ka visas viņa zeķes atkal ir kaut kur pazudušas.
Tikmēr Olga atklāj, ka mājās vēl aizvien virmo depresijas noskaņa pēc iepriekšējā vakara konflikta, kura karstumā viņa paziņoja par šķiršanos un aiziešanu. Viņa ar smaidu piebilst, ka Kaspars pēc neskaitāmām šādām epizodēm vairs neuztver situāciju nopietni: “Viņš nefiksē, ka tā ir 125. sērija mūsu dzīvē.”
Kā ierasts, dramatiskais notikums, kas uzliesmoja vakarā, no rīta jau ir izgaisis. "Pēc tam viņš atnāca, pielīda klāt… un no rīta mēs jau bijām izlīguši," ar humoru stāsta Olga un norāda, ka Kaspars bieži viņu pārprot: "Tieši tāpēc viņš arī tagad nesaprot. Esmu Dvīnis pēc horoskopa."
Tuvojoties brīdim, kad jādodas ārā, Kaspars atskārst, ka pilnīgi visi viņa zeķu pāri ir mistiskā veidā pazuduši. "Atkal visas zeķes ir nozagtas, es nesaprotu," sūrojas Kaspars un jautā savai sievai, vai viņai nav vismaz viena pieklājīga zeķu pāra, ko viņš varētu uzvilkt.
Aizkadrā Kaspars atklāj, kurš, viņaprāt, ir atbildīgs par viņa zeķu zādzību: “Zeķes zog visas meitenes - kad es aizbraucu un sapērkos daudz dažādas krāsas zeķes, man saka: "Tu esi lohs, priekš kam tev tādas"?". Un beigās man nav nekādas. Viņas staigā un zog!”
Olga piedāvā praktisku risinājumu, lai zeķes nākotnē būtu vieglāk identificējamas: "Man šķiet, ka vajadzētu rīkoties kā bērnudārzā – uzšūt virsū vārdu."
Tikmēr Kaspars apsver domu iekļaut zeķes Ziemassvētku dāvanu sarakstā, lai meitām būtu savas un viņas nepiesavinātos svešas zeķes. Viņam gan ir šaubas, vai Olgas meitas šāds dāvinājums iepriecinātu.
Olga gan uzskata zeķes par izcilu dāvanu. "Es priecātos, ja man uzdāvinātu zeķes. Un vēl vairāk – ja man uzdāvinātu zeķubikses," atzīst Olga un vaicā: "Esmu pelnījusi tās "Gucci" zeķubikses ar spīdumiņiem, ko tev rādīju?" Kaspars apstiprina, ka sieva ir pelnījusi visu, ko vien vēlas.
