Jūrmalā turpinās strīdi par koku ciršanu aizsargājamās teritorijās, un dabas aizstāvji norāda, ka pašvaldība joprojām neievēro Satversmes tiesas spriedumu, kas paredz ierobežot apbūvi vairākos meža masīvos. Pēc ziņas par kādas priedes nogāšanu, kuras izmēri liecinājuši, ka tā varētu būt dižkoks, uz notikuma vietu devās 360TV Ziņas.
Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka nozāģētā priede bijusi būtiska apkārtējās ekosistēmas sastāvdaļa. Jana Simanovska, Saeimas deputāte, kas dzīvo Jūrmalā, uzskata, ka pieredzējušam zāģētājam nevajadzētu būt grūtībām atpazīt dižkoka statusu. Viņa pati devās apskatīt vietu un izsauca policiju, iesniedzot oficiālu iesniegumu. Par gadījumu informēta arī Dabas aizsardzības pārvalde. Simanovska pauda aizdomas, ka pilsēta, iespējams, cenšas papildināt budžetu, jo pēc viņas domām pašvaldībai esot finanšu deficīts un solījumi, kas jāizpilda.
Pirms vairāk nekā gada Jūrmalu skāra spēcīga vētra, taču vietējie iedzīvotāji neslēpj bažas, ka pašvaldības mežos notiekošās plašās cirtes saistītas ne tikai ar bojāto koku novākšanu, bet arī ar vērtīga kokmateriāla izvešanu un nākotnes apbūves plāniem. Šīs šaubas jau iepriekš noveda pie tā, ka Jūrmalas aizsardzības biedrība vērsās Satversmes tiesā, kura aizliedza nodot vairākus meža gabalus apbūvei un atzina pašvaldības iepriekšējo lēmumu par neatbilstošu Satversmei.
Biedrības “Drošais pamats nākotnē” vadītājs Endijs Melnis norāda, ka teritorijā pie Poruka prospekta, kur atrodoties īpaši aizsargājami biotopi un dižkoki, smagā tehnika turpina darbu, lai gan tiesas spriedums paredz šīs teritorijas sargāt. Viņš pauž neizpratni par to, cik pretimnākoša ir dome, ja tā pēc tiesas lēmuma joprojām neaptur ciršanu.
Jūrmalas pašvaldība komentārus kameras priekšā nesniedza, tomēr rakstiskā atbildē norādīja, ka Poruka prospekta apkārtnē notiekot sanitārā cirte, kas saskaņota ar Valsts meža dienestu. Pašvaldība apgalvo, ka nav devusi atļaujas dižkoku ciršanai un neesot saskaņojusi šādus darbus.
Aktīvisti gan pauž, ka pašvaldība ignorējot acīmredzamus pārkāpumus, jo mežos esot redzamas risas un plaši izcirsti laukumi. Biedrībai, kas plānoja rīkot piketu, lai pievērstu uzmanību situācijai, Jūrmalas dome atļauju neizsniedza, atsaucoties uz to, ka pieteikums iesniegts pārāk vēlu un neesot norādīti iemesli termiņa neievērošanai.
Neraugoties uz to, pilsētas aktīvisti sola turpināt cīņu, līdz panākts reāls risinājums un koku ciršanas pārkāpumi tiek ierobežoti.
