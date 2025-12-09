Latvijas iedzīvotāji joprojām iekrīt krāpnieku nagos.
Valsts policija informē, ka no 1. līdz 7. decembrim reģistrēts 261 krāpšanas gadījums. No tiem 77 gadījumos zaudēta nauda. Kopējie iedzīvotāju zaudējumi tajā nedēļā sasnieguši vismaz 1 691 717 eiro – tā ir viena no pēdējā laika lielākajām izmānītajām kopsummām vienas nedēļas laikā. Vēl joprojām visvairāk naudas izkrāpts vikšķerēšanas jeb viltus zvanu gadījumos, kad krāpnieki uzdodas par komunālo pakalpojumu sniedzēju, Valsts policijas, mobilo operatoru, Valsts ieņēmumu dienesta, kredītiestāžu, pasta vai sociālo dienestu darbiniekiem.
Valsts policija savā mājaslapā internetā apkopojusi, kāda veida krāpšanas notiek: telefonkrāpnieki: zvans no "bankas" vai "brokera", rēķinu krāpšana, e-pasta krāpšana, ļaunprogrammatūras e-pastos, viltus interneta veikali, sludinājumi ar avansa maksājumu, viltus loterijas un balvas, viltus uzņēmumu darbinieki pie durvīm, viltus SMS un ziņojumi, QR kodi un saīsinātās saites, sociālo tīklu kontu uzlaušana, viltus investīciju platformas, romantiskā (iepazīšanās) krāpšana, naudas mūļu vervēšana, krāpšana, izliekoties par tuviniekiem ("avārija"), viltus komunālo pakalpojumu sniedzēji, neeksistējoša lauksaimniecības tehnikas tirgošana, pieprasot avansa maksājumu, viltus "Latvijas gāzes" darbinieks.
Tiesībsargu ieteiktie vispārējie drošības paradumi:
• lietojiet stipras un atšķirīgas paroles katram kontam;
• neizmantojiet paroles veidošanā savus vai tuvinieku datus;
• ieslēdziet divu faktoru autentifikāciju (internetbankai, e-pastam);
• regulāri mainiet paroles un neatkārtojiet tās dažādos servisos;
• izmantojiet atsevišķu maksājumu karti tiešsaistes pirkumiem;
• lejupielādējiet un aktivizējiet mobilajās iekārtās DNS ugunsmūri, ko izveidojis "Cert.lv" NIC;
• izglītojiet vecākus un vecvecākus – viņi ir biežākais mērķis;
• ja rodas šaubas – apstājieties, pārliecinieties un neuzķerieties;
• piezvani savējiem, pirms krāpnieks to izdara, un atgādini par krāpnieku aktivitāti.
