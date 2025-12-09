Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) šogad piedalās vairākos Eiropas nozīmes projektos, kuru mērķis ir celt meža konsultantu zināšanas, izveidot mežsaimniecības inovāciju un zināšanu aprites sistēmu.
Šogad arī pabeigts trīs gadus ilgušais projekts – oglekļa kalkulators mežiem. Caur Meža attīstības fonda projektiem centrs popularizē un īsteno ideju līdz 2030. gadam Eiropā papildus iestādīt trīs miljardus koku. Uzzini vairāk un pastāsti citiem – tā varētu raksturot Latvijas mežsaimnieku konsultāciju centra darbību.
MKPC direktors Raimonds Bērmanis: "Gada sākumā iesaistījāmies "Horizon Europe" projektā "Eiropas mežsaimniecības konsultāciju un atbalsta sistēma". Tā mērķis ir stiprināt mežsaimniecības konsultantu kapacitāti. Kopumā esam trīsdesmit divi partneri. Tās ir gan līdzīgas organizācijas kā mēs, gan mežzinātnes institūti, gan universitātes. Projekts ilgs piecus gadus, un tā uzdevums ir stiprināt meža konsultāciju sistēmu Eiropas dalībvalstīs."
Ir Eiropas dalībvalstis, kurās tāds meža konsultāciju dienests vispār līdz šim nav izveidots. Piemēram, ja kādā valstī ir maz privāto mežu, tad šāds dienests var nebūt nepieciešams. Taču Eiropas ziemeļu reģionā un Skandināvijā privāto mežu ir daudz, tāpēc meža kāpēcīši ir gandarīti, ka var sadarboties ar organizācijām, kas strādā līdzīgi. Paredzēts caurlūkot, kādas konsultāciju sistēmas ir katrā dalībvalstī, saprast to stiprās un vājās puses un dot rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem Latvijā un Eiropā. Tāpat svarīgi, ka lauksaimniekiem ir zināšanu inovāciju aprites sistēma AKIS. Tur vienuviet iekļauti visi nozīmīgie uzņēmēji, organizācijas un faktori. R. Bērmanis uzsver, ka savu mežsaimniecības zināšanu inovācijas sistēmu nepieciešams izveidot arī mežsaimniekiem, jo lauksaimnieku modelis tam īsti neder.
Svarīgi gan kubikmetri, gan ogleklis
Projekts, kas noslēdzies gada vidū Eiropas Inovācijas partnerības projekta ietvaros, ir oglekļa kalkulators mežiem. Tas meža īpašniekam dod iespēju plānot meža apsaimniekošanas darbus gadu desmitiem uz priekšu, zinot, kā tas ietekmēs meža oglekļa bilanci – gan oglekļa piesaisti, gan tā emisijas.
R. Bērmanis: "Tas bija triju gadu darbs.
Šajā laikā tika izstrādāts Latvijas apstākļiem atbilstošs oglekļa kalkulators mežiem.
Šobrīd kalkulators pieejams mūsu mājaslapā "https//llkc.lvmezsaimnieciba/digitalie-riki/". Katrs meža īpašnieks autorizējoties tur var izveidot savu lietotāja kontu un ievadīt informāciju, izmantojot jau publiskotos Meža valsts reģistra datus. Nekas nav jāievada manuāli, kaut ir arī tāda iespēja. Ja ir nepieciešamība, datus var precizēt." Kalkulators dod iespēju saplānot meža apsaimniekošanu dažādos periodos daudzus gadus uz priekšu. Pēc šī plāna var redzēt, kas notiek ar oglekļa piesaisti. Skaidrs, ka mežs augot piesaista oglekli, bet, mežu cērtot, tas atbrīvojas. Tālākais, protams, atkarīgs no tā, kāds meža produkcijas sortiments tiek iegūts. Ja tā ir malka, papīrmalka, tad CO2 atbrīvošanās laiks tiek vērtēts kā gads vai divi. Ja tas ir vērtīgs lietaskoks, oglekļa atbrīvošanās periods var ilgt vairākus desmitus gadu. Darbojoties ar kalkulatoru un plānojot savu saimniecisko darbību, var redzēt, kas notiek ar oglekļa piesaisti un oglekļa uzkrājumu mežā. Ja vajadzīgā bilance nesanāk, ir vēl papildu pasākumi, ko meža īpašnieks var īstenot, lai to izlīdzinātu. Piemēram, var īstenot apmežošanu vai koksnes pelnu izkaisīšanu mežā. Diezgan vienkārši.
Paveic ko labu un pastāsti citiem
Meža konsultāciju pakalpojuma centrs īsteno arī Meža attīstības fonda projektu. Šis projekts ir atbalsts Eiropas Savienības iniciatīvai – līdz 2030. gadam iestādīt trīs miljardus koku, kas būtu ieguvums dabai, sekmējot bioloģisko daudzveidību, un cilvēkiem, veidojot skaistu vidi.
R. Bērmanis stāsta: "Pagājušajā gadā veicām šīs iniciatīvas priekšizpēti. Lai to varētu sākt, iepazināmies ar nosacījumiem un gatavojam mājaslapu, kurā būs pieejama visa informācija. Šobrīd tā ir angļu valodā. To var pārtulkot latviski, bet mājaslapā, ko veidojam, viss jau būs latviski.
Šī projekta ietvaros kopā ar pašvaldībām apzinām teritorijas, kurās, organizējot talkas, varētu stādīt kokus.
Meklējam iespējas, kā segt ar to visu saistītās izmaksas. Tāpat organizējam seminārus, piedalāmies dažādos pasākumos, braucam uz skolām. Sūtām ziņas uzņēmumiem un pašvaldībām, aicinām tās gan stādīt kokus, gan reģistrēties."
Īstais koks īstajā vietā, īstajam mērķim
Meža attīstības fonda projektā dalībniekiem tiek izvirzīti vairāki nosacījumi. Viens no tiem – iestādītajiem kokiem būs jāaug vairākus gadu desmitus. Šajā iniciatīvā var reģistrēt kokus, kas stādīti jau no 2020. gada 20. maija, tātad jau pirms pieciem gadiem iestādītus, taču runa nav par kokiem, kas stādīti pēc izlases cirtēm vai kailcirtēm, bet par tiem, kas stādīti teritorijās ārpus meža – tās var būt neizmantotas lauksaimniecības zemes, pašvaldību zaļās zonas, ielu malas, skolu, bērnudārzu, uzņēmumu teritorijas. Iesaistīties aicināti cilvēki, kuri vēlas apzaļumot savu piemājas zemi vai tās apkārtni. Šī iniciatīva neuzliek nekādas papildu saistības.
Vienlaikus projekts ir arī mēģinājums iegūt ziņas par to, cik daudz koku tiek iestādīts ārpus meža. R. Bērmanis: "Mēs zinām, kādos apjomos atjauno mežus, bet nezinām, cik koku iestāda ārpus meža zemēm. Eiropas Savienība nav noteikusi koku sugas, kuras stādīt ir ieteicams, mēs šobrīd tādu sarakstu veidojam. Tajā būs minētas mūsu klimatam piemērotās sugas, kuras ieteikuši eksperti. Šim sarakstam būs rekomendējošs raksturs. Reģistrēt tajā var arī iestādītos augļu kokus. Šīs iniciatīvas sauklis ir: "Īstais koks īstajā vietā īstajam mērķim!" Ir jāstāda vietējās koku sugas, ja vien nav pierādīts, ka citzemju koku sugas labāk atbilst nākotnē prognozētajiem klimatiskajiem apstākļiem un ir spējīgas pārziemot Latvijā. Taču nedrīkst stādīt invazīvas sugas un nedrīkst stādīt jutīgos biotopos, piemēram, kūdrājos, mitrājos, augstvērtīgās lauksaimniecības zemēs. Pēc iestādīšanas koki pienācīgi jākopj, tos nedrīkstēs nocirst vairākus desmitus gadu. Dalība iniciatīvā ir pilnībā brīvprātīga, un finansiāla atlīdzība par to nav paredzēta. Tā ir iespēja parādīt savu attieksmi pret dabu un nākotni. Piedalīties šajā iniciatīvā aicinātas ne tikai privātpersonas, bet arī juridiskas personas, biedrības, apvienības. Visus cilvēkus, kam ir interese veidot par sevi sociāli atbildīgu tēlu, kas īpaši svarīgi uzņēmumiem. Uzņēmumi par paveikto saņem izdruku no ES Komisijas."
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu